Taylor Swift se lanza a hablar español durante su primer concierto en Buenos Aires

Taylor Swift ha terminado sus minivacaciones y ha retomado su gira The Eras Tour después de parar unos meses tras su último show en México. Este jueves tocaba el turno del primero de los tres conciertos en Buenos Aires (Argentina) y se desarrolló sin ninguna novedad.

Era tras era, la de Pensilvania ha interpretado todas las canciones del setlist y ha visto muy emocionada como sus fans la animaban, aplaudían y enviaban miles de muestras de amor. Se trata de un hito histórico al ser capaz de hacer soldout en el estadio River Plate, con una capacidad de 80.000 personas.

Ella se ha mostrado visiblemente muy emocionada y como detalle, ha querido hablar un poco en español para demostrar a los swifties argentinos que se ha preparado para visitarlos. Al comenzar el concierto, les ha dedicado un sencillo 'holaaa'.

Un poco más adelante, Taylor ha ido cogiendo confianza y se ha atrevido con una frase más larga: "¡Buenos Aires bienvenidos al Eras Tour!".

Aunque el momento más divertido para sus fans ha sido antes de empezar a cantar All too well (10 minutes version). Ella ha sacado su sonrisilla y ha dicho "You happen to have diez minutos?"

Además de sus canciones del setlist, la estadounidense ha interpretado dos temas sorpresa: una versión acústica con guitarra de The Very First Night y con piano de Labyrinth, de sus discos Red y Midnights, respectivamente.

Todavía quedan dos conciertos más en Buenos Aires y luego viajará a Brasil para seguir con su gira.

Al terminar en América Latina, continuará en Japón en 2024.