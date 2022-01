Wordle: cómo jugar y cuál es la historia de amor que esconde el juego que arrasa en Twitter

Probablemente lleves días viendo a muchos usuarios de Twitter compartir una serie de cuadros de color verde, amarillo y gris junto al hashtag #Wordle. Y seguramente te has preguntado de qué va eso.

Estás ante el juego viral del momento, un juego de adivinar palabras que ofrece a los jugadores un acertijo nuevo cada día.

¿En qué consiste Wordle?

La dinámica de Wordle es muy básica. No se puede descargar (se juega online), no tiene anuncios, no envía notificaciones, no se puede ascender de nivel, ni tampoco se consiguen premios que den la posibilidad de desbloquear privilegios para el jugador. Ni si quiera se puede jugar más de una partida al día. Un juego simple pero muy adictivo. Pero entonces, ¿en qué consiste?

Wordle es una especie de crucigrama en la que el usuario tiene seis intentos para descifrar una palabra de cinco letras.

¿Cómo jugar al Wordle?

El primer paso para unirte a la cadena de usuarios enganchados a este peculiar juego es entrar en la web Wordle, ya sea en el móvil o en el ordenador, y básicamente ya hay que empezar a pensar.

La forma en la que se juega es la siguiente:

En la pantalla aparece una cuadrícula de 5x6 casillas, todas en blanco, que se encuentra encima de un teclado virtual. En cada casilla va una letra, y en cada línea va una palabra. Cuando estés seguro de la palabra, formada por cinco letras, que se esconde detrás de los cuadrados, lo único que debes hacer es pulsar el botón de “Enter” para ingresar tu intento.

En ese momento, tu cuadrícula se llenará de colores verdes, amarillos y grises. Ahora bien, ¿qué significa cada color?

Verde: si la letra introducida está en la palabra y además en la posición correcta.

si la letra introducida está en la palabra y además en la posición correcta. Amarillo: si la letra introducida está en la palabra, pero la posición escogida no es la correcta.

si la letra introducida está en la palabra, pero la posición escogida no es la correcta. Gris: si la letra se queda en el color gris, significa que no se incluye en la palabra que el usuario debe adivinar.

Cabe destacar que, a pesar de ser un juego muy simple, sí da la posibilidad de compartir los resultados en las redes sociales, de ahí que el juego esté inundando las redes sociales.

Un juego de moda fruto de una historia de amor

Josh Wardle es el ingeniero de software de Brooklyn creador del juego que se ha hecho viral a nivel global. Todo empezó con una historia de amor.

El neoyorquino creó el juego para su pareja, Palak Shah, amante de los crucigramas, de los rompecabezas y, especialmente, de los juegos de palabras. Tras compartir juntos esta afición durante el confinamiento, Wardle tomó la decisión de inventar un juego para ella, al que nombró creando un juego de palabras con su apellido y la palabra Word. ¿

Tras unos meses jugando con su pareja, decidió compartirlo con algunos amigos y familiares a través de WhatsApp, y el resto es historia. El 1 de noviembre de 2021 solo habían jugado 90 personas, y en este mes de enero de 2022 son más de 300.000 los jugadores que tratan de averiguar la palabra secreta cada día.

De esta manera, el ingeniero ha conseguido crear una comunidad alrededor de Wordle. ¿El secreto del éxito? La sencillez, la simpleza y la única finalidad de divertirse y entretenerse. “Creo que la gente aprecia que exista algo online que sea simplemente divertido. No se trata de hacer nada turbio con tus datos o tus ojos. Es solo un juego entretenido”, afirmó Josh Wardle en una entrevista con The New York Times este mes de enero

El juego nació como un juego en inglés pero existe también la versión en español. Su creador es el ingeniero de software Daniel Rodríguez, quien también ha desarrollado una versión en catalán.