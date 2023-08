Salpica tu verano con la mejor música en Europa FM: Shakira, Karol G, Dua Lipa y mucho más

Ha empezado la época de piscina, playa y montaña y eso significa verano. Si quieres disfrutarlo al máximo, descubre las canciones que recomienda Xavi Alfaro para vivir al máximo tus vacaciones. ¿Qué está sonando?

Manuel Turizo y Marshmello- 'Merengue'

Puro ambiente veraniego y de chiringuito con Merengue una colaboración de dos artistas más que conocidos, Manuel Turizo y Marshmello. El nombre de la canción hace referencia a un baile original de la República Dominicana y efectivamente te invita a mover el esqueleto sin parar.

Marshmello, Manuel Turizo - El Merengue

Dua Lipa- 'Dance the night'

Dua Lipa, la Barbie sirena, no solo ha participado en la película de la famosa muñeca de Mattel sino que también es intérprete de una de las canciones más conocidas de la banda sonora del filme.Dance the nighttiñe el mundo de rosa y todos reconocen la canción que hace que te sientas en la casa de ensueño de Barbie.

Dua Lipa - Dance The Night

Álvaro de luna- Todo contigo

Álvaro de Luna, el exmimebro de Sinsinati saca nuevo disco con temazos como Todo contigo, una balada romántica dedica a su pareja, Laura Escanes. Este verano protagonizaron un hermoso momento donde se pudo ver a ambos sobre el escenario y cantándola a pleno pulmón mientras se miraban a los ojos.

Álvaro de Luna - Todo contigo

Calvin Harris y Ellie Goulding-Miracle

El DJ Calvin Harris trae una colaboración con Ellie Goulding que lo petó con Love Like You Do y Burn años atrás. Miracle es ‘Un milagro’ musical que no puede faltar en una fiesta.

Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle

Karol G y Shakira- TQG

Y para terminar, las infidelidades transformadas en temazos. Karol G y Shakiraunen sus vivencias y las convierten TQG otra canción que no te puedes perder este verano y que significa 'Te quedé grande',

KAROL G, Shakira - TQG

¿Quieres más recomendaciones musicales de Xavi Alfaro? El viernes que viene te traemos una nueva selección en Europa FM.

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!