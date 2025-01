Las novedades musicales de Europa FM: Shinova, The Weeknd, Niña Polaca con Dani Fernández y mucho más

No hay mejor forma de despedir el primer mes de 2025 que con la buena selección de música que propone Europa FM en las Novedades musicales con Roger Freedom. Una muestra del gran momento que vive el pop rock en nuestro país es la combinación que hace Shinova con el grupo de ska En Tol Sarmiento en Abendua. Una fórmula de colaboración que repiten Niña Polaca, que se han pasado esta semana por Cuerpos especiales, y que se ha unido a Dani Fernández para dar forma a la nueva versión de Dolores Rayo, o Diego Torres, que se alía con Estopa en Última Noche.

En cuanto a lanzamientos en solitario, los madrileños Tu Otra Bonita estrenan Setas y The Weeknd lanza Hurry up, tomorrow, el single homónimo de su nuevo álbum y cuya fecha de lanzamiento se ha retrasado hasta el día de hoy.

Abendua - Shinova ft. Íñigo Etxezarreta

Shinova, uno de los grupos de poprock nacional que mejor están afianzando su lugar entre los favoritos del género durante los últimos años, lanza Abendua junto a Íñigo Etxezarreta, del grupo de ska alavés En Tol Sarmiento. Una nueva versión de una de las canciones más queridas de El Presente, el último álbum del grupo: Diciembre. Todo un nuevo himno que a buen seguro sonará por todo lo alto en el concierto del próximo 27 de diciembre en el Movistar Arena que supondrá el fin de la exitosa gira del grupo y del que Europa FM es emisora oficial.

Setas - Tu Otra Bonita

Los madrileños Tu Otra Bonita lanzan el que aspira a convertirse en uno de los nuevos himnos de la banda, Setas. Una canción en la que el grupo canta al enamoramiento con un divertido videoclip en el que la IA transforma la realidad con formas increíbles.

Hurry up, tomorrow - The Weeknd

Hurry Up Tomorrow es el nuevo álbum de The Weeknd y el último capítulo de la trilogía iniciada con After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Hurry up, tomorrow es el último single que ha lanzado de este trabajo, del que antes pudimos escuchar Säo Paulo, con Anitta; Timeless con Playboi Carti y producido por Pharrell Williams; y el más reciente, Dancing in the Flames.

Dolores Rayo - Niña Polaca ft. Dani Fernández

Niña Polaca y Dani Fernández, primer artista en pasarse por el Local de Ensayo Europa FM, se unen para crear una nueva versión de Dolores Rayo, uno de los temas insignia de la banda madrileño-alicantina. Hace unos días Niña Polaca se pasaba por Cuerpos especiales para contar que la idea de trabajar con el de Alcázar de San Juan nació de la amistad que surgió de los numerosos festivales en los que han coincidido.

Última noche - Diego Torres ft. Estopa

Diego Torres ha conseguido cumplir uno de los sueños de muchísimos artistas españoles: colaborar con Estopa. La nueva versión de Última noche, una de las canciones más icónicas del argentino, es el producto de esta unión argentino-barcelonesa en la que el estilo melódico del cantautor de Buenos Aires se mezcla con las rumbas rockeras de los de Cornellá.