Un conductor de autobús de la EMT escribe una carta a la ciudadanía a 'Cuerpos especiales'

¡Se ha dado la vuelta a la tortilla! Cuerpos especiales ya no es remitente de la carta a la ciudanía de este viernes, esta vez es destinatario.

Jose, de la EMT (Empresa Municipal de Transporte de Madrid), se ha animado a escribir al programa para comentar una anécdota que contó Laura del Val en el programa del 31 de enero.

La cuestión es que la colaboradora del morning de Europa FM había relatado cómo un conductor la vio corriendo para coger el bus y, cuando llegó a la puerta, "se piró". "¿Qué hice yo? ¿Lloré? No, no lloré. Empecé a correr como si no hubiera un mañana. En el segundo semáforo le alcancé, subí y le dije: 'Ahora no quiero' y me bajé", contó entonces la cómica y abogada, destinataria de esta carta.

"Nuestros conductores son excelentes y generalmente amables con los clientes. El motivo fundamental de haceros llegar esta carta es agradecer la manera en que contasteis lo sucedido además de relatar el hecho de manera divertida a vuestros oyentes, la colaboradora se preocupó de documentarse y argumentar con el Real Decreto correspondiente", termina la carta leída por Nacho García.

"Jose insiste en el agradecimiento y da la enhorabuena buena al equipo", ha dicho el presentador justo después. "Creo que es la primera vez que un cómico o cómica recibe una carta y es constructiva", ha añadido. "Yo abrazo muchísimo a Jose", ha seguido Laura antes de que Lalachus le mande una carta de respueta.

"Querido, Jose. Gracias por escucharnos y escribirnos. Tus palabras nos llenan de ánimo y esperanza. No todas las cartas que recibimos son facturas, te lo digo yo. Y además, gracias a ti la madre de Laura del Val está feliz. Por fin ha visto que pagarle los estudios de derecho han servido para algo. Atentamente Cuerpos especiales".