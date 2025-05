El aviso de Nacho García tras el nuevo retraso del GTA VI: "Llevo años aguantándome las ganas de atracar un banco"

La faceta gamer de Nacho García es de sobra conocida y el lanzamiento del videojuego GTA VI es uno de los eventos más esperados para los aficionados. Una saga mítica que acaba de lanzar el nuevo tráiler de su próxima entrega que, como indica el presentador de Cuerpos especiales, "no nos vamos a engañar, es perfecto, es mejor que la vida real. Es un sitio en el que yo quiero vivir. Aunque no somos tontos. Sabemos que lo habéis hecho para que no nos demos cuenta de que vais a retrasar su lanzamiento otro año más".

Como han indicado durante la Carta a la ciudadanía dedicada a este videojuego, "el GTA V salió hace 12 años y los fans llevan esperando más de dos años desde que se anunció su secuela". "Nosotros también somos de dejarlo todo para el último momento, pero ¿no crees que te estás pasando", se han preguntado Eva Soriano y Nacho García, empatizando en algunos puntos.

Aunque, también han avisado de las posibles consecuencias de un nuevo retraso. "Llevo años aguantándome las ganas de atracar un banco; el apagón me dio la oportunidad de delinquir y, aún así, aguanté porque yo solo confío en ti para hacer el mal. No me falles", Además, ha avisado de lo que pasará el 27 de mayo, un día después del la fecha prevista para el lanzamiento: "El 27 de mayo yo me subo a una azotea con un lanzacohetes y diosparo a los coches. Si ha salido el GTA VI, lo hago en el GTA VI, sino, no".