Eva Soriano felicita a India Martínez "por haber salido ilesa" de su colaboración con Will Smith

En 'First love'

Will Smith se ha volcado en su vertiente musical durante los últimos meses y ha lanzado First Love, una canción en la que el de Filadelfia ha colaborado con la artista española India Martínez.

"Nos ha pillado por sopresa", ha indicado Eva Soriano durante la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales, aunque recuerda al también actor "que no se flipe, que no es nada nuevo" mezclar rap con flamenco, porque "ya lo hizo Lola Flores" con Cómo me las maravillaría yo.

Además, ha felicitado a India Martínez "por haber salido ilesa de este momento" y por "haber dejado su sello personal" en la canción.