CARTA A LA CIUDADANÍA

Lalachus no entiende por qué se envió a la Luna una canción de Imagine Dragons: "Con todas las que te han escrito..."

A Lalachus no le convenció la elección de Children of the Sky de Imagine Dragons como primera canción en sonar en la superficie lunar. Para la copresentadora de Cuerpos especiales hay otros temazos que le pegan más y los recoge en su carta a la ciudadanía.