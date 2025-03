Nacho García felicita al rey Carlos III: "Con una relación LAT es mucho mejor la convivencia"

La Carta a la ciudadanía de Cuerpos especialesse convierte en Telefonillo a la realeza. Nacho García se dirige al rey Carlos III para felicitarlo por su última decisión: ha adquirido una casa al lado del refugio que Camila se compró en 1995 tras su divorcio.

"Quiero darle la enhorabuena a usted y a Camila por adaptarse a los nuevos tiempos y apuntarse a la moda de tener una relación LAT, una relación living apart together, vivir juntos separados. La solución de los ricos cuando la pareja ronca. Con una relación LAT es mucho mejor la convivencia entre los miembros de la monarquía porque ni te enteras de lo que dice la reina o, como diría Chiquito, no te das queen. Atentamente, Cuerpos especiales".