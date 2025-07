Nacho García tiene algo que decir sobre el estudio que afirma que escuchar a Nirvana relaja

La Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales tiene un claro protagonista: un estudio de la Universidad de Harvard que afirma que escuchar a Nirvana tiene efectos positivos porque "conecta al oyente con un espacio de autenticidad y seguridad interna".

Unos resultados por los que Nacho García ha recordado sus tiernos 20 años "por tantas tardes de relajación".

"Os imagino reunidos diciendo cómo nos llamamos: Nirvana, un delirio de grandeza dignos de un veinteañero, pero disteis en el clavo", ha indicado el presentador, deslizando que "quizás loas adolescentes tristes que os escuchaban en los 90 ahora son señoros con cargos importantes en las universidades".

Sin embargo, explica que cuando escucha Smells like teen spirit no se siente muy calmado, "si Harvard dice que relaja, quien soy para decir que no". Además, destaca que "ser grunge era bastante relajado, sobre todo a la hora de elegir ropa, te ponías unos vaqueros viejos y una camiseta con agujeros