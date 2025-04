Will Smith clama en su disco contra la cancelación y Nacho García le recuerda sus "entrevistas y películas taquilleras"

En 'Based on a true story'

Todo el mundo recuerda el guantazo que Will Smith dio a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022, un momento que el actor y cantante recuerda en su canción Based on a true story clamando contra la cancelación que dice haber sufrido. Una cuestión que no ha pasado desapercibida para el equipo de Cuerpos especiales y por la que Nacho García ha decidido enviar la Carta a la ciudadanía al de Filadelfia.

"Enhorabuena por tu querido disco, estamos seguros de que pegará muy fuerte", ha bromeado los presentadores antes de recordar a Will Smith que "ha hablado libremente en todos los programas donde te han entrevistado, en tus conciertos, en tus redes", además de haber trabajado en "taquilleras como Dos Policías Rebeledes 4".

"Parece que has conseguido que se olviden de todo pulsando el boli de Men in Black", han indicado con respecto a lo aparcado que parece haber quedado ese momento.