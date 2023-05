La La Love You presentan su nuevo disco 'Blockbuster': "Este verano tenemos como 50 fechas y ahora pasamos por México"

Lalarumba, lalatechno... Los La La Love You han tocado tantos palos que ahora tocaba hacer un disco de temazos. Es la cuarta vez que pisan el estudio de Cuerpos Especiales así que evidentemente se han llevado el pasaporte oficial del programa sellado por Iggy Rubín.

Soleá Morente es una de las artistas que colabora en Blockbuster, su nuevo disco, que está a la venta desde este mismo 5 de mayo. "Cuando curras con alguien que es artista de verdad... Vas al estudio y alucinas", dicen los chicos, que han preferido madrugar para presentar a su nuevo bebé antes que pasar una noche de desenfreno celebrando el estreno.

"Quería hacer esta canción hace muchos años. Íbamos a hacer una rumba y nadie me hizo caso, antes de que saliese Tangana y todo eso...", revelan sobre este "girito" que han dado en cuanto a sonido a pesar de que siguen conservando su esencia rockera.

Tienen la agenda bien llena para este verano. "Al Coachella no iremos", bromean. "Tenemos como 50 fechas y pasamos por México ahora en junio", cuentan antes de recordar qué pasó la última vez que Roberto visitó el país de los tacos. "Ya he comprado Fortasec, no sé qué pasó pero...", cuenta. Eva Soriano no ha tardado en hacerle un diagnóstico muy completo. Según su sabiduría popular, sufrió un corte de digestión en aguas internacionales por culpa del aire acondicionado y la comida del avión.