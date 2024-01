Alberto San Juan, sobre Carlos Vermut: "Hay que tomar conciencia sobre el privilegio que supone ser hombre y la amenaza que supone ser mujer"

Viene un poco dormido, porque trabajó ayer a la noche, pero qué felices nos ha hecho recibir a Alberto San Juan. Íbamos a empezar con preguntas suavecitas, pero la actualidad manda. Lo de Carlos Vermut... Qué sensaciones le deja.

"El problema de nuestra sociedad en general es el abuso"

"Esto ha provocado una conmoción en el gremio, y está bien. Es durísimo leer algo así, pero sé, porque me lo han contado, que denunciar abusos sexuales es algo muy difícil, porque hay que vencer muchas vergüenzas, sentimientos de culpa, miedo a represalias... Entonces, por supuesto, apoyar a las mujeres que se atreven a denunciar los abusos y llamar a una toma de conciencia radical de todos y todas sobre el privilegio que supone ser hombre y la amenaza potencial que supone ser mujer, en cualquier ámbito laboral".

El actor asegura que esto valdrá para mejorar como sociedad y sentará precedente en el mundo audiovisual. "El problema de nuestra sociedad en general es el abuso. De género, de clase, de raza o de lo que sea. Esto sirve para una revisión autocrítica de uno mismo y de la forma de relacionarse con los demás, en el pasado y en el presente", dice sobre unas relaciones que deberían ser "horizontales y de cuidado mutuo", comenta, además de enfatizar el respeto al tiempo de cada víctima a la hora de hablar. "Se agradecen palabras como las tuyas", apostilla Eva Soriano.

Alberto San Juan se ha transformado en monsieur Balenciaga en la serie Cristóbal Balenciaga, la serie de Disney + que repasa la historia en la Alta Moda del diseñador vasco a su paso por París.

"Me pusieron una prótesis de papada a la que llamaban escroto"

El modisto no quería formar parte del mundillo de la moda de la época, y a San Juan a veces le han comido también los demonios de su profesión, el ego, los límites artísticos... "Además del cine y la televisión, trabajo mucho en el teatro, en trabajos que genero yo. Desde que empecé en el 95 he estado con la compañía del teatro y después he estado por mi cuenta. El barbecho es un anhelo, y el barbecho audiovisual es lo que te expone más", cuenta el intérprete, que ahora mismo trabaja en la obra Macho Grita, un monólogo en el que representa el mito de Don Juan.

Hay muchas escenas en la serie en las que San Juan aparece envejecido, para lo que desde vestuario y caracterizacióncrearon una prótesis de papada a la que llamaban "escroto". "Me ponían como cuello colgón, de señor mayor, y le llamaban escroto, que es horrible", dice entre risas. "Si no hubiera tenido tanta presencia, se podría haber utilizado maquillaje de postizos y efectos especiales, pero la prótesis tampoco me molestaba nada", cuenta.

San Juan actúa, dirige... Y hasta canta. "Es otra manera de contar historia. En nuestra tradición se le da menos importancia a la música, al baile, que en el mundo anglosajón", reconoce.