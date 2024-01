Blanca Portillo y Luis Tosar se profesan admiración mutua: "Hay que estar a un nivel muy alto para estar delante de esos ojos"

Luis Tosar y Blanca Portillo protagonizan 'La ley del mar', una miniserie en la que se mezcla emoción, drama y thriller para contar la historia del barco pesquero Francisco y Catalina, que en 2006 rescató a 51 inmigrantes.

En solo tres capítulos, la trama cuenta cómo los navegantes se enfrentan a la Unión Europea para conseguir dejar a los inmigrantes a salvo en tierra firme. "La mitad de la tripulación eran gallegos, a mí me hizo mucha ilusión cuando me presentaron el proyecto", cuenta Tosar, que había visto el documental de la historia real recientemente.

El rodaje requirió muchas horas en alta mar. 18 días en los que la biodramina se convirtió el mejor aliado de elenco y figurantes. "Nunca había estado tanto tiempo en alta mar, sí había rodado en barcos, pero no así, no tomé biodramina, pero alguno sí que la hubiese necesitado", cuenta Tosar, que agradece la labor del director Alberto Rojo para encajar el "lío" de cámaras y herramientas que requiere un proyecto así, más aún en una embarcación. "Cada día rodábamos cosas muy distintas, el barco era realmente pequeño, no había espacio y había que organizarse muy bien", manifiesta.

Tosar es Pepe Durá, el patrón de Francisco y Catalina, y Blanca da vida a la embajadora de España en Malta en aquel momento. Para ella fue revelador. "Entiendes que en el mundo de los despachos esto se ve de otra manera, no lo justifico, pero lo entiendo. Se van tirando la pelota unos a otros. Hay un momento que subo al barco, los escucho y dejan de ser números para ser personas. Si la gente se sentara con ellos y los escuchara, a muchos les cambiaría la cabeza", explica la actriz.

Ya trabajaron juntos en la película Maixabel, pero igual que pasa en La Ley del Mar, las escenas que compartieron fueron escasísimas. Portillo se llevó una decepción cuando leyó el guion y vio que solo compartiría una secuencia con el gallego. "En Maixabel, no nos encontramos en la realidad hasta que los personajes se encuentran, queríamos mantener ese miedo", explica Portillo, que reconoce el trabajo de Tosar de una manera inmensa: "Hay que estar a un nivel muy alto para estar delante de esos ojos. Me tuvieron que cambiar el micro de sitio porque se escuchaban los latidos del corazón", explica.

