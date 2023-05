Candela Izquierdo, sobre la huelga de guionistas: "Las condiciones laborales son penosas pero nadie se va a quedar sin series"

Un poco más y montamos un sindicato. Candela Izquierdo se viene a Cuerpos Especiales a contarnos todo el drama de la huelga de guionistas, que ha paralizado la producción de series y programas de televisión. Raja de lo lindo, como si no fuese su propia industria...

"Cada tres años el sindicato de guionistas de Hollywood se reune con la organizacion de productoras, cadenas y plataformas de Estados Unidos y se llegan a unas condiciones o pactos para que trabajen para ellos. Esta vez no se ha llegado a un acuerdo por las condiciones de consumo y las nuevas condiciones laborales, que son penosas", explica.

La intrahistoria radica en que los guionistas no pueden cerrar un caché porque no saben el éxito que han tenido sus temporadas. Las plataformas nunca muestran los datos de consumo. "Con el streaming se han reducido un montón de capítulos. Se trabaja mucho menos por el número de capítulos pero el volumen de series se ha triplicado, y esto no se ha regulado", matiza. "Friends tenía un montón de capítulos", recuerda.

Lo que ha pasado con el guionista de The Wire David Simon es que aunque él dice que le han puesto en la calle, lo cierto es que mientras estás de huelga no puedes estar trabajando, te suspenden de empleo y sueldo", detalla sobre todos los titulares que han salido, muchos tremendistas asegurando que habría series que se iban a cancelar por todos estos problemas. "Lo que harán es dosificar los contenidos, las plataformas no son tontas, nadie se va a quedar sin ver cosas", asegura.