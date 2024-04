Candela Peña: "El primer día de rodaje de 'El caso Asunta' le lloré a las lingüistas"

La visita de Candela Peña a Cuerpos especiales ha arrancado con una anécdota. La actriz protagonista de El caso Asunta, la serie en la que da vida a Rosario Porto que se estrena el próximo 26 de abril, se ha inspirado al ver un bolígrafo con forma de cactus que le han terminado regalando Eva Soriano y Nacho García.

"Maribel Verdú me llamó una vez cactus", ha dicho la actriz, para la que la anécdota se puede contar porque ya ha prescrito. "Fue hace 15 años pero esas cosas se quedan marcadas".

Ocurrió en un encuentro de Candela con Maribel y Aitana Sánchez-Gijón. "Habían ido a un programa y se ve que le habían dicho a Aitana que era como una orquídea...", ha recordado la actriz de Maricón perdido, a la que luego le dijo Maribel Verdú: 'Y fíjate, a mí me han dicho que soy como un clavel rojo reventón. Si llegas a ir tú te dicen que eres como un cactus... pero no de los altos... de los bajos, gordos...'.

Rosario Porto, en la serie 'El caso Asunta'

La actriz ha recordado la anécdota entre risas y se ha puesto más serie para hablar de cómo consiguió el papel de Rosario Porto en la serie El caso Asunta, que narra el asesinato de Asunta Basterra.

La llamaron para hacer de policía, pero le pareció poco y no se cortó en decirlo y pedir más.

"A mí me ofreció el productor de la serie en un hotel con mi representante al lado ser una policía. Yo no tenía trabajo y le dije 'yo la policía la hago pero le voy salir cara y me van a tener no muy entretenida. ¿Quién tienen ustedes para Rosario?", ha recordado sobre ese encuentro.

"Tú no, eres muy fuerte", le respondieron [Rosario Porto pesaba 45 kilos]. "¿Tienen a alguien? ¿Van a hacer ustedes pruebas? ¿En quién han pensado?", preguntó Candela Peña, que, al escuchar los nombres de las candidatas, pidió que le hicieran una prueba y terminó llevándose el papel. "Desde enero a mayo preparé el personaje y luego cinco meses de rodaje". Cinco de preparación y cinco de rodaje. "Me lo gané en prueba", ha sentenciado orgullosa.

Candela Peña y el acento gallego

Tuvo que prepararse a conciencia y, especialmente, tuvo que trabajar el acento gallego. "Es difícil no entrar en la parodia", ha dicho. "El primer día les lloré muchísimo a las lingüistas diciendo 'tenían que haber cogido a una actriz gallega'. Me cagué", ha confesado.

Candela Peña insiste en que no quería que su voz sonase a parodia y confía haberlo conseguido. "Espero que no haya quedado parodia. Me lo curré mucho".

La actriz comparte pantalla con Tristán Ulloa, quien da vida a Alfonso Basterra, en esta serie que, según su opinión, "no busca esclarecer nada, es presentar el caso".

El futuro de la profesión y la precariedad

Aunque el foco de Candela Peña está ahora en el estreno de El caso Asunta, la actriz no tiene claro hacia dónde se dirige la profesión, si hacia el cine o hacia la televisión. De lo que sí está segura es que su carrera no pasa por los podcasts.

"Nunca. Yo no tengo nada que decir. Qué coñazo de podcast, chico", ha dicho tajante. "Si hay una persona en este país que no tiene nada que decir soy soy".

En la entrevista también ha hablado sobre la gente que ve las series rápido para invertir menos tiempo —"Yo mataría a la persona, tú sabes el trabajo que cuesta cinco meses rodando para que una cerda en su casa haga eso..."— y sobre la precariedad en el sector. "Yo no soy alguien que lo parte pero en lo que hago lo parto. Lo que pasa que entre éxito y éxito te pueden cortar la luz. Doy fe".