Carmina Barrios: "Las bodas las odio; te sientan en la mesa donde están todas las más gilipollas"

A pesar de que ha sido la primera vez que Carmina Barrios ha pisado el estudio de Cuerpos especiales, lo cierto es que se ha sentido como en casa en compañía de Eva Soriano y Nacho García. La carismática actriz se ha acercado al estudio para presentar Tu madre o la mía: Guerra de suegras, su nueva película en la que se enfrenta a una consuegra "muy pija".

Un argumeno que ha dado pie a que Carmina se explaye dando su opinión sobre las bodas. "Las bodas las odio; te sientan en la puta mesa donde están todas las más gilipollas", ha asegurado entre risas. Unas ceremonias en las que "la vestimenta, los zapatitos de pitimini..." suponen un quebradero de cabeza para, para más inri, andar escuchando que "todas tienen unos maridos estupendos y, además, los mejores posicionados" antes de salir "escoñá".

La actriz ha querido comentar otro de los aspectos en los que se fundamenta el largometraje: su relación con sus nueras. "Yo, divina", así se ha referido a ella misma como suegra, añadiendo que, a pesar de que no se quiere "echar flores", considera que ejerce un buen papel a la hora de darles "su sitio".

También ha habido tiempo de plantear la posibilidad de que se ruede la tercera entrega de Carmina, la película que lanzó a la fama a la sevillana de la mano de su hijo, Paco León. "Como espere mucho...", ha deslizado con sorna, aunque ha terminado confesando que le "gustaría hacer una con él".

Sin embargo, el anhelo interpretativo de Carmina Barrios se aleja de estos planteamientos. "Mi ilusión es hacer de loca", ha explicado, recordado a un "compadre" que padecía una enfermedad mental. "Un personaje donde me pueda cagar y refregarlo por la pared (...) en camisón y con la teta caída", ha enfatizado, afirmando que haría un gran trabajo ya que se cree el personaje que está haciendo "como una niña pequeña". "Yo tengo una edad que no puedo perder el tiempo y no me he dedicado a esto nunca", ha declarado, con lo que "yo cobrando hago la mona tal… pero que me gusta trabajar".

En cuanto a emonumentos, la actriz se ha mostrado dispuesta a afrontar cualquier proyecto que le llame la atención, aunque ha puntualizado que lo que más le gusta es hacer promociones publicitarias porque "trabajas poco y cobras mucho (...) eso es lo suyo", postuándose como candidata para meterse en una pieza comercial "de lo que sea... papel del váter, compresas…". "Yo salgo la amr de mona y me limpio el culito", ha sentenciado.

