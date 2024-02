Carrera Blanca estrena en exclusiva en 'Cuerpos especiales' la canción 'Tom Hanks', una oda a la soltería

La semana termina con la visita de Carrera Blanca a Cuerpos especiales. Los cuatro integrantes de la banda cuqui-punky, como les gusta definirse, han visitado a Nacho García y Lalachus para presentar su canción Tom Hanks, que sale el lunes 12 de febrero y que hemos podido escuchar en exclusiva en el programa.

Antes de presentar la canción, los cuatro integrantes del grupo han contado que cuqui-punky se podría traducir en "cosas rosas con pinchos" y ya después han dado paso a esta oda a la soltería. "La canción va de eso, de estar soltera. No sé si habéis visto la peli de Náufrago... por eso empieza diciendo que Estoy más sola que Tom Hanks y eso es un poco la broma con todo esto", han explicado. "Hay que estar soltera si quieres. Se está muy bien y no pasa nada".

La canción ha sonado en exclusiva en el programa aunque también la han contado en directo. "Hacen pogos", han contado sobre cómo vive el público de sus bolos el tema.

El grupo, que nació en 2022, tiene un EP con seis canciones que se llama Canciones de misa y que incluye el tema Adulto funcional. "Me encantaría que fuese un himno millennial", ha reconocido Diana, que lo que peor lleva de ser adulto es mandarle facturas al gestor.

El EP también cuenta con la canción Ayuso, protégeme, en la que cantan a los ex reguleros y que incluye una anécdota personal de Diana. "Cuando la lanzamos me encontré a mi ex en El Retiro, hacía dos años que no hablaba con él", ha contado entre risas.

Carrera Blanca también canta a Las Amigas en este EP y planea homenajear al Messenger en su próximo tema. "¡Sois mi todo!", les ha dicho Lalachus al enterarse. Y también tienen pensando cantar a los aliados y contra las bodas en un futuro cercano.

Antes de irse, Diana le ha hecho un regalo a Nacho y Lala. "Os hemos traído la muñeca adulta funcional", ha dicho antes de darles el regalo lleno de detalles. Un carrito de la compra, cara de resaca y unas zapatillitas de Cuerpos especiales...