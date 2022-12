Los chicos de La Bromerie: "Lo que más nos sorprende es la capacidad de la gente de mantener el personaje"

Mañana de humor en Cuerpos especiales con la visita de los cómicos Galder Varas, David Puerto y Taka Gómez, cuyo éxito reside en elaborar monólogos improvisando a partir de los que les dice el público. Por supuesto, esta interacción no está libre de vacile.

Sobre si seleccionan antes a las personas con las que van a hablar en el show, aseguran que no se lo piensan demasiado, pero en muchas ocasiones es la persona la que llama la atención para ser la escogida.

"A mí lo que me sorprende de la gente es la capacidad para mantenerse en el personaje. Tú haces chistes, y la gente sigue contestando como si no hubieses dicho nada", explican.

Esta improvisación también conlleva que alguien pueda increparte en directo. David nos cuenta una anécdota que le ocurrió con un señor en Ávila: "A los 15 minutos de show empezó '¡qué empiece el show!'. Y me dijo 'yo no he venido a una entrevista de trabajo'. El señor no lo sabe, pero fue bastante gracioso. Yo le fui a hablar, el señor no atendía a estímulos y al final le dije '¿se puede ir usted?', que es lo que quería el señor".

El 30 de diciembre se unen en un show en Teatro La Rambleta de Valencia llamado La Bromerie Live. Para este espectáculo ya han agotado entradas pero no te pierdas sus próximos eventos que anuncian en sus redes sociales.