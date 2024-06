David García Vázquez hace las voces de Troy McClure y Kent Brokman de 'Los Simpson': "Soy un cachondo mental"

David García Vázquez no tiene una voz cualquiera. Si eres fan de Los Simpson, la reconocerás seguro.

Es Troy McClure, la celebridad más conocida de Springfield, y también el periodista de traje granate que no se pierde un informativo, Kent Brokman. De piedra se ha quedado Eva Soriano al escucharlo hablar en vivo y en directo.

Se dedica al doblaje desde que terminó Arte Dramático en su ciudad natal, Valladolid. "Todo el mundo decía lo mismo, 'qué voz tienes, dedícate a la radio, y se me daba bastante bien manejar la voz", recuerda. Hizo las maletas y se vino a Madrid para trabajar en una compañía de marionetas, donde hacía las voces. "Una amiga mía se metió a la una aademia que abrieron, que era muy cara, y yo no podía porque venía de las marionetas... Asi que metí en una academia más baratita, hice una prueba, les gusté y me empezaron a llamar", asegura.

De aquello hace ya 35 años. Desde entonces, son multitud los personajes que ha protagonizado, en multitud de pruebas. Lo más curioso es que solo tiene un par segundos para elegir y modular la voz en base a lo que haya hecho el intérprete de la versión original. Solo puede usar un poco la imaginación en los dibujos animados, pero lo que más le gusta a nivel profesional es el drama. "Como actor me mola más hacer personajes dramáticos, pero como creador y cachondo mental que soy, me gustan más los dibujillos", explica. ¡También es Goofy!

