Eva Soriano, contra las canciones pegadizas: "Se llaman así porque te dan ganas de pegar a alguien"

Eva Soriano ha llegado enfadada este martes a Cuerpos especiales . Le cabrea que se cuelen canciones pegadizas en su cabeza cuando no viene a cuento y le cabrea no saber por qué se sabe esas canciones. La buena noticia para ella (y para sus fans) es que tiene el remedio para echarlas . Nochentera es su truco infalible.

La sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales ha venido musical este martes. Eva Soriano ha planteado a los oyentes del programa un minidrama personal y también les ha dado un truco infalible para solucionarlo si se enfrentan a una situación así.

El caso es que Eva Soriano no soporta cuando, sin venir a cuento, le aparece de la nada una canción pegadiza en la cabeza. Le pasó el otro día cuando estaba viendo true crime en el sofá.

"Yo pensé, '¿Esto por qué? ¿Esto de dónde viene?' Hay canciones que no entiendes cómo se pegan tanto, pero se pegan", ha apuntado la presentadora del morning de Europa FM. "Se llaman canciones pegadizas porque te dan ganas de pegarle a alguien, al que te la ha metido".

Aparecen de la nada pero no se van tan fácilmente. "¿Cómo te sacas una canción pegadiza de la cabeza? No te lo pone en ningún sitio, no hay un manual de instrucciones para quitarte una canción pegadiza de la cabeza. ¿Sabéis cómo se quita una canción pegadiza de la cabeza? Una canción pegadiza de la cabeza se saca como cualquier relación amorosa. Un clavo saca a otro clavo. Si tú tienes una canción pegadiza en la cabeza... Nochentera", ha dicho a los oyentes del programa.

"Es el truqui. Si tienes una canción pegadiza en la cabeza, ponte Nochentera", ha añadido. "Y lo digo a bien, todo el mundo canta Nochentera porque Vicco ha sabido hacerlo bien, ha sabido hacer una canción pegadiza".

El problema general está solucionado, el de Eva todavía no. La presentadora sigue sin saber de dónde viene la que apareció en su cabeza por arte de birlibirloque: "Ayúdenme a encontrar de dónde procede, por favor".