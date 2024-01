Eva Soriano se queja de la gente que le dice cómo tiene que cocinar: "¡No te dejan equivocarte!"

Los seguidores de Eva Soriano en redes sociales lo saben. La presentadora de Cuerpos especiales ha empezado 2024 con un firme propósito: quiere mejorar sus habilidades culinarias y dejar atrás su cocina de supervivencia.

Eva quiere hacerse maestra cocinillas y poco a poco va experimentado entre fogones con sus aciertos y... sus errores. Errores que no le dejan cometer sus followers que ya han empezado a leerle la cartilla.

"Me he visto en una dinámica que desconocía, que es el cocina explaining, la peña que decide que te tiene que explicar cómo hacer las cosas", ha contado a Nacho García y a los oyentes del morning para después seguir con una queja: "¡Vale, perfecto! ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Echarle huevos a la vida que tienes 40 años y sigues en casa de tus padres. ¡Déjame en paz! ¡No te dejan equivocarte! La gente te tiene que decir lo que tienes que hacer. ¿Tú crees que Chicote no se equivocó nunca? ¿Tú crees que Chicote siempre supo hacer croquetas? Chicote también hizo croquetas duras..."

Para Eva, que se ha iniciado en el batch cooking (organizar el menú de toda la semana en un solo día), hay otra cosa que le cuesta entender. Ahora resulta que le llaman Charo. ¿A santo de qué? "Charo, mujer española de mediana o avanzada edad con cierto comportamiento recalcitrante. ¿Cómo voy a ser una Charo si no sé que es recalcitrante?", ha reflexionado en alto.

"Me dicen cosas como 'nos vamos de este Instagram porque el contenido ya es de gente mayor. ¿ Ah sí? ¿Te quieres ir? ¡Márchate! ¿Sabes cuándo te voy a ver? Dentro de 10 años, cuando tú tengas 30 yo tendré 40 y sabré hacer mi propio embutido porque hay un momento en el que o comes bien o la tripa te dice caca todo el día", ha advertido a esos seguidores que quieren dejar de seguirla.

¡Y un último apunte! "Hay que dejar a la gente que se equivoque y crezca... Todo a fuego lento se hace mejor... hasta el delicioso".