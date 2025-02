Eva Soriano se queja de que cambien tanto las modas: "No me da la gana ponerme un pantalón de tiro bajo, tengo 34 años"

Eva Soriano está harta de que la moda cambie sin parar. Su armario está lleno de prendas animal print y resulta que ahora ya no se lleva este estampando.

"Tengo el armario que parece el cazador de Jumanji y ahora lo que lo que se lleva es ciao leopardo, bienvenido boho chic", le ha dicho a Nacho García al arrancar su sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales. Y le ha aclarado: "Es básicamente lo que te pondrías para ir a un Beach Club en Ibiza. Arancha Benito en los 90".

"Eso es tendencia. Me parece muy bien si eres una persona mediterránea, pero si vive sen la meseta, dime tú qué boho chic te pones en Puertollano a menos tres grados. Te entra el frío por el boho y te sale por el chic", ha seguido la presentadora para luego quejarse por la vuelta de los 80. "Vuelven las hombreras, vuelve el pelo cardado. ¿Tú sabes la cantidad de chavalas que se han hecho un alisado de queratina para bajar los rizos y ahora se lleva el método curly? ¡Ya está bien!".

Antes de seguir la presentadora ha hecho una reflexión: "Esa camiseta blanca que tienes en tu armario es la Cher de tu armario, porque muchas van y vienen pero ella permanece".

"No me da la gana ponerme un pantalón de tiro bajo, tengo 34 años, moda. No me da la gana ponerme un pantalón de campana que luego cuando llueve se me queda todo el serrín ahí. No quiero sentarme y que se me vea la rabadilla del culo porque estoy mayor. No quiero ponerme esa mierda, quiero tener la lumbar... ¡No quiero eso! Quiero envejecer con dignidad. No quiero que se me vea la pelvis. No tengo una pelvis bonita, no me apetece", ha seguido enfadada para, por último, hace una reflexión menos alterada.

"Las modas deberían durar lo mismo que los ciclos de las Olimpiadas y que nos dé tiempo a normalizarlas. Necesitamos tener más tiempo para asentarlas. Al final lo que están consiguiendo es que tengamos un armario que ni las Polly Pocket. Ya está bien, hay que tener un poco de cabeza... Al final, las modas son cíclicas, vuelven, pero yo no puedo tener un armario con modas cíclicas, no tengo capacidad. Al final voy a tener que meter los jersey donde tengo las sartenes. Tenemos que acabar con el tema de las modas porque al final vamos a acabar todas con body painting para ir cambiando de moda a manguerazo porque es mucho más práctico. ¿Hace frío? Sí, pero también hace frío con el boho chic".