Eva Soriano: "Quiero pedir que las alfombras rojas sean alfombras rojas, no Al rojo vivo"

La sección Eva le grita a una nube ha vuelto esta semana a Cuerpos especiales. La presentadora del morning de Europa FM se ha puesto a los micros para protestar por el tipo de preguntas que reciben en las alfombras rojas cuando acuden a algún evento.

Eva Soriano ha sacado el tema al hilo de las críticas recibidas por Hugh Grant en los Oscar, cuando descolocó a la modelo y reportera Ashley Graham con sus respuestas. La gente se posicionó a favor de la reportera de la BBC, ¿y qué hay de los entrevistados? ¿Nadie se plantea qué tipo de preguntas tienen que responder?

"Yo vengo a exponer lo que creo que es un pensamiento colectivo", ha dicho Eva Soriano antes de hablar de su propia experiencia.

La presentadora reconoce que hay una cuestión que le atormenta cuando va a alfombras rojsa y otros eventos. "Yo voy ahí con la mejor de mis sonrisas, me preguntan por mi rutina de skin care, y tú estás hablando de tu rutina para el cuidado de piel y la siguiente pregunta es qué te parece la crisis de la avutarda en el Pisuerga", se ha quejado Eva Soriano.

"Vienes de hablar de una cosa supersuperficial, superbanal y luego te preguntan algo para que te posiciones en un tema que tiene un discurso más allá de mira me parece bien o mal", ha seguido. "Y te ves en una tesitura. Tu cerebro está pensando en chorradas y tú respondes 'me parece bien' y estás diciendo bien al exterminio de la avutarda. ¿Qué soy yo el furer? ¿Cómo voy a querer yo que se extermine la avutarda?".

"Luego me veo en situaciones que me veo en TikTok.. y digo ¿cuándo he dicho yo eso? Nos tienen ahí para que nos posicionemos en cosas para sacar titulares y eso es lo que quiero decir. El periodismo de ahora se está haciendo a base de atontar más a los tontos", ha continuado la presentadora.

"Estamos ahí diciendo cosas jijis, jajas y luego te preguntan algo serio y tu cerebro no está para serio. Te has hechos un peinado que te está tirando mucho y no estás para pensar, estás para sonreir. ¿Por qué me llevas a una alfombra roja para pensar en temas serios? En las alfombras rojas tendría que haber tres caminos a escoger: preguntas fáciles, preguntas difíciles, y tercero para la pregunta de si quieres ser madre", ha añadido.

Eva Soriano ha gritado fuerte a la nube y le ha hecho una petición: "Yo quiero pedir que las alfombras rojas sean alfombras rojas, no Al rojo vivo". "¿Yo por qué me tengo que mojar? Es que no me apetece mojarme. Yo soy una persona muy seca", ha dicho en tono jocoso.

Además, si se moja, ¿qué pasa? ¿Serviría de algo? "La crisis de Ucrania no se va a resolver porque se posicione Dulceida", ha reflexionado la presentadora, antes de hacer una última petición: "Preguntadnos cosas del evento, cosas fáciles. No sabía yo que venía aquí para hace run tipo test . Luego te ponen unos titulares que dan vergüenza".

Si alguien quiere quiere saber su opinión sobre algo serio, invítala a un café y habláis. "No me metas las cosas sin vaselina", ha añadido.