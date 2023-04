Hens presenta su disco 'No me Odio Tanto': "Parte del éxito y el talento es elegir bien a la gente con la que trabajas"

Es una de las voces más potentes del pop urbano. Hens viene a Cuerpos Especiales con un nuevo disco debajo del brazo. No Me Odio Tanto está formando por 12 canciones, entre las que destaca el single Me has jodido el ciclo de sueño.

No se pone grandes obejtivos a la hora de componer. Lo hace de manera orgánica. "He aprendido a parar y darme un tiempo", cuenta el artista, que se ha tomado con calma la creación de este proyecto y no ha sido hasta esta mañana cuando ha querido mirar el feedback de sus seguidores en las redes. "Lo venía mirando en el taxi, aunque vengo de celebración", cuenta. "Tengo la voz ahora mismo una octava por debajo, me fumé hasta mi brazo anoche", bromea. ¿Habrá mucho salseo en el grupo de WhatsApp?

El artista siempre reivindica la inmensa labor de su equipo. "Sin ellos no sé qué estaría haciendo, parte del éxito y el talento es elegir bien a la gente con la que trabajas", confiesa.

Alguien para ti es otro de los bombazos dentro de este nuevo álbum, para cuya promoción ha llevado a cabo conciertos gratuitos en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid.

"Estoy un poco hasta los huevos de que solo se hagan eventos en Madrid para invitar a famosos. A veces me invitan a mi y dijo 'voy por la barra libre'", asegura el músico, que buscaba algo que le diese más repercusión. "Quería hacer algo para la gente que me escuche, que es la que va a hacer que el disco llegue lejos".

Una de las cosas que más reconforta a Hens es ver cómo el público se siente identificado con sus letras. "Me flipa, yo con el público conecto porque pongo voz y palabras a sus sentimientos. A mi también me pasa con otros artistas", manifiesta.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han ayudado a que cada vez sea más fácil crear música a nivel usuario. Él empezó en su casa de manera autodidacta. "A día de hoy es super accesible. Yo lo hacía sin tener ni idea, sonando fatal, lo hacía todo a oído", recuerda sobre sus inicios.

Hens ha tenido temas muy virales en las redes pero no es algo que busque de manera premeditada. "No sé hacer un challenge, el último tema que subí a Tiktok fue 'Cuenta conmigo' y subí un vídeo con mi perra", dice entre risas.

Sus conciertos en directo son todo un espectáculo pero a veces la cabeza se va a terrenos insospechados.

"Hay momentos del directo que empiezo a disociar y pienso 'qué voy a hacer esta noche', cuenta el músico, que ya tiene un WiZink en el horizonte: será el 23 de febrero de 2024.