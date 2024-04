Juanra Bonet, sobre TCMS: "Bustamante manda fotos haciendo spinning a las seis de la mañana"

No ha tocado el gordo con la visita de Juanra Bonet.

El presentador de Quién quiere ser millonario viene con una propuesta que ha fascinado a Lalachus y Nacho García. Si existe el delito de odio... "¿No debería existir una subvención por amor?" Laura del Val, nuestra jurista de cabecera, debería elevarlo al BOE. "Si yo os amo, quiero un dinero por amaros, igual que tengo un castigo si os odio. Es como en el catolicismo. Si tú amas, vas al cielo, pero si odias, vas al infierno. Y si lo dice Dios... ¿Por qué no lo dice el BOE?", zanja.

Este pasado martes volvió el mítico concurso Quién quiere ser millonario a Antena 3 pero con un ligero cambio. Habrá tanto concursantes anónimos como famosos. Entre ellos, Paco León, Silvia Abril y nuestra queridísima Eva Soriano.

"El formato es muy potente, funciona en un montón de países. Incluso tiene una película que ha estado en los Oscar, así que en cuanto te sientas en esa silla da igual que seas famoso, anónimo o Eva Soriano", cuenta entre la risa y la seriedad. "En ese momento te desnudas, te conviertes en un pajarillo vulnerable", añade antes de reconocer que a él le pasa lo mismo, las dudas le arrastran.

Además de repartir millones, el próximo 12 de abril se sumergirá en el mundo de Tu Cara Me Suena como concursante en esta nueva temporada. Las grabaciones ya han empezado, pero puede adelantar muy poquito. No sabemos si es la primera pero en una de sus actuaciones se meterá en la piel de Pitbull. "Me sentí bien con la calvicie", reconoce sobre lo que considera "un festival de fin de curso pero con presupuesto".

Se lo está pasando a las mil maravillas y su conexión con los otros participantes es muy buena:"Bustamante manda fotos por WhatsApp a las seis de la mañana haciendo spinning", cuenta sin saber que el cantante estuvo en Cuerpos este jueves y nos pidió que le preguntásemos por su "movimiento pélvico castigador".

"Me está trolleando, pero qué tontería es esta. Solo hago el ocho, el cero, el siete... Cuando puedes, un tres, el cinco es más difícil", responde.

