Eva Soriano se equivoca en la letra de 'Superman' al cantarla a dúo en un reto con David Bustamante

Es un icono de la música en español, un auténtico Superman que madruga tanto como los Cuerpos especiales. "Me levanto a las seis, entreno en ayunas todos los días", cuenta el artista, que adora la "siesta del burro" a pesar de que no puede practicarla porque se pasa "el día entero en la calle currando".

Su nuevo single El día que te vayas es su carta de presentación ante las canciones de un disco que verá la luz a finales de año. Un tema de liberación emocional con una visión optimista del desamor que muestra otra manera de pasar las penas, celebrándolo con una fiesta. "Tengo un garito en casa con escenario, dardos, ping pong...", bromea.

El musical Ghost, que protagonizó durante dos años, ha supuesto una de sus mayores alegrías profesionales. "Es de lo más bonito que he hecho en mi carrera y en mi vida, he hecho 300 funciones, aprendí muchísima disciplina. Los artistas pop nos convertimos en burgueses a veces y esto me ha venido muy bien para encontrar mi mejor versión", reconoce el artista.

Bustamante es un artista todoterreno que no solo domina las tablas del teatro. La televisión fue su cuna y desde entonces ha participado en un sinfín de programas: Tu Cara Me Suena, El Desafío, Bailando con las Estrellas... "Soy competitivo conmigo mismo, no me siento rival del nadie. Yo me fijo en lo que hago yo", cuenta el cántabro, que reconoce que se lleva una buena cifra económica con estos trabajos. "Yo nací en la tele, no sé por qué no iba a seguir haciéndola, además me pagan súper bien", añade.

Este viernes vendrá al morning uno de sus compañeros en TCMS, Juanra Bonet, al que nos ha aconsejado preguntarle por un "movimiento pélvico castigador" que casi le deja "preñado".

A colación del tema de la televisión y el programa de imitaciones de Antena 3, Eva Soriano no ha podido evitar recordar (una vez más) su clasificación. "Quedé cuarta en Tu Cara Me Suena", le dice al artista, que aunque es concursante en esta edición, también participó en otro show de retos de la misma cadena. "Yo en El Desafío quedé fatal, creo que cuarto", le suelta con una sutil ligera pullita a Eva.

Dos hombres y un destino es un auténtico himno de la música en español, y uno de los temas más pedidos en los karaokes. "Es la canción más importante de mi carrera, yo también la canto en los karaokes", dice antes de enumerar su repertorio favorito para estos momentos: "Canto Como una ola, Camilo Sesto, Raphael, Nino Bravo...".

En breve estrenará nuevos temas, también nuevo disco... ¡Y lanza nuevo perfume! Lo ha vendido con tanto entusiasmo que ya tenemos ganas de oler su fragancia. "Se llama Muy mío Power, son perfumes orientales, dulces pero frescos, con unos matices...", asegura.

Un accidentado reto musical

Para terminar la entrevista, JotaMusic ha propuesto a Bustamante y Eva que se la jueguen en un reto musical de altura.

Han cantado a dúo canciones tres míticas del artista: Dos hombres y un destino, Devuélveme la vida y Superman. Todo iba muy bien hasta que Eva ha metido la pata con la letra del último tema, Superman. "Mira que no SÉ QUE HACER", ha entonado ante la mirada estupefacta del artista. Un segundo ha tardado en corregirle: "Mira que no SOY DE ACERO".

"Y y yo que sé", ha gritado Eva, quejándose. Menos mal que el artista no lo ha tenido en cuenta y la ha indultado ante tal despropósito. "Por el entusiasmo que le pones, te mereces otro Power", ha zanjado.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 10.00h en Europa FM.