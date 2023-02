Te interesa Karmento, la finalista más folclórica del Benidorm Fest

Cuerpos especiales ha arrancado este lunes con la visita de Karmento, la artista de Albacete que se ha convertido en la revelación del Benidorm Fest 2023.



La candidata manchega logró con su canción Quiero y duelo quedar sexta en la final, cumpliendo con creces su objetivo.

"Lo que quería era llegar a la final, la verdad. Tenía ese objetivo", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

La finalista ha vuelto de Benidorm con un muy buen sabor de boca. "Aluciné con la reacción del público, eso me ayudó a superar los nervios", ha contado en la entrevista, en la que ha reconocido que le daba más miedo el voto de los telespectadores que el de los ocho profesionales del jurado.

"Ese me daba un poco más igual", ha añadido la artista que consiguió 80 puntos en la final, situándose por delante de Fusa Nocta y José Otero.

La letra de 'Quiero y duelo y la puesta en escena

Quiero y duelo, la canción de Karmento en el Benidorm Fest, habla de dejar tu casa para cumplir tus sueños y habla también del hogar.

"Mucha gente me ha dicho 'soy yo literal", ha contado sobre este tema, que tiene otro mensaje. "Es eso y el anhelo constante de tener un lugar al que volver. Es la idea de que aquí tendrás siempre tu casa", ha añadido Karmento, que en la canción señala que esa idea de hogar sirve como motor en los días más complicados.

Y en los grises de los años, cuando dudaba, cuando dudaba,

Se valía del recuerdo, y en el cotano donde cantaba,

Sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas,

Proyectada en la ilusión de una victoria, que te vuelva a levantar.

"El cotano es el lugar donde tomas el fresco con las vecinas de tu pueblo. Es el porchecillo que hay en la puerta de las casas", ha aclarado la artista sobre este espacio en el que te sientas con amigos a hablar y pasar el rato.

Ese espacio lo puso sobre el escenario del Benidorm Fest gracias a la puesta en escena del arquitecto y escenógrafo Javier Pageo, que entendió desde el principio lo que quería transmitir la canción. "Queríamos acercarnos a una imagen del campo manchego de una forma más delicada y más mágica", ha apuntado.

La madre de Karmento, la otra estrella del Benidorm Fest

Karmento conquistó en el Benidorm Fest con su voz, con su naturalidad y con su madre Mercedes, la otra estrella del festival.

"No os imagináis cómo estaba mi familia... Era como una boda", ha contado Karmento, a la que su madre dijo: "Hija, me has hecho el regalo de mi vida".

"Estaba feliz. Salgo de la rueda de prensa y dice 'Cariño, te quiero'. Es que somos folclóricas", ha dicho la cantante, que quiso que su madre disfrutase como nadie e hiciese lo que le diese la gana durante estos días en Benidorm.

Sin tensión y con mucho desenfado

Mercedes se tomó el Benidorm Fest como un espacio para disfrutar y lo mismo hizo su hija, que no se planteó el festival como una competición.

"Tengo la sensación de que yo entré en un lugar distinto desde el principio. Es un equilibrio entre motivaciones y objetivos que vienen de distinto sitio", ha contado la cantante que, al empezar la experiencia, puso a funcionar la máquina del tiempo.

"Recuerdo que el día que iba a cantar pensé que o disfrutaba o lo iba a pasa mal. Puse la máquina del tiempo y me imaginé cómo me gustaría recordar esto en cinco años", ha contado la artista. "Recuerdo de decir; 'no pierdas perspectiva, tienes una vida superguapa, estás haciendo lo que te mola..."

Karmento reconoce que cierto modo fue una de las artistas más desinhibidas de la edición y la prueba está en el vídeo que hizo en su día libre.

Los más concentrados del Benidorm Test

La cantante hizo esta reflexión en el Benidorm Test, el juego al que le sometieron Eva Soriano e Iggy Rubín antes de despedir la entrevista.