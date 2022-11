Lala Chus cuenta en 'Cuerpos especiales' la escalofriante historia de la youtuber Paulettee

Lala Chus viene una semana más a Cuerpos especiales para contar las historias más escalofriantes. Eso sí, quiere hacer una advertencia: "Me está empezando a dar mal rollo porque la gente me está diciendo 'te voy a mandar este muñeco endemoniado'... A ver, no me mandéis muñecos endemoniados".

Por este motivo, nos cuenta el caso de una youtuber muy conocida de Colombia, Paulettee, que también trataba temas paranormales y de casos de asesinatos.

Un día, Paulettee hizo un meet&greet y sus seguidores le llevaron regalos, entre ellos una cajita nacarada que le gustó mucho. Al abrir la caja, le invadió un sentimiento de tristeza y empezó a llorar y su novio se puso a rezar.

Paulette se tranquilizó pero entonces fue su novio el que empezó a encontrarse mal y le empezó a cambiar la voz. Según Lala, la youtuber llamó a su exorcista de confianza y descubrieron que la fan en cuestión le había regalado una caja embrujada. ¡Dale al play para conocer todos los detalles de esta historia!