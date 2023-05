Lala Chus y el videojuego maldito: "Los niños empezaban a caer enfermos y veían mensajes subliminales"

La sección es de Lala Chus pero la idea de esta semana es de Elena Beltrán, no le vamos a quitar mérito. La cosa va de juegos malditos.

Resulta que en 1981, en Oregón, apareció una "maquinita" que "volvió a la gente loquita". "Lo hizo el señor que diseñó el Atari, y sacó al mercado un juego que se llama el Polybius, que es el maldito", explica.

El juego se instala en las máquinas recreativas de las zonas más humildes de Oregón. "Era como negro, con unas letras así fluorescentes, y fue como un boom", cuenta Lala antes de recordar otros juegos míticos de salas de recreativos: el Pang, el Pinball, el Tambor...

"El tema que es que de repente... Adición absoluta. La pantalla se movía de forma estrambótica, era muy adictivo, y los chavales se dejaban ahí el dinerito. Pero resulta que este juego te absorvía la mente. Te debaja bobo. A las semanas de jugar al Polybius, los niños empezaban a caer enfermos. Tenían pesadillas, vómitos, gastroenteritis... Y las consultas médicas de Portland empezaron a llenarse de muchachería, decían que veían mensajes subliminales", explica la reina de misterio.

"Los mensajes decían 'kill your self' (suicídate)", detalla sobre este fenómeno que provocó la muerte de un niño. No se mató, sino que juegando empezó a sentir convulsiones. "Pero hay una cosa muy interesante, que dice que al lado de estas máquinas había dos hombres vestidos de negro. Al parecer tocaban los botones y los niños se volvían más locos", explica ante la incredulidad y las dudas de Eva: "¿porque eran extraterrestres?", pregunta.

"¡No! Era una cosa del Gobierno para leerte la mente", exclama Lala.

Estupefactos nos hemos quedado con tales revelaciones.