Lala Chus y el hada malvada: el crímen más chusco de Palma de Mallorca

Lala Chus no se podía perder el especial de Cuerpos especiales en Palma de Mallorca, y ha acudido a la cita patrocinada por la Fundación Turismo Palma 365 con uno de sus crímenes chuscos.

"Cada vez que viajamos me gusta nutrirme de la cultura de donde vamos", ha contado Lala en Auditorium de Palma a Eva Soriano, Iggy Rubín y a los espectadores. Por eso se puso a investigar a fondo en Google con las palabras: misterio miedo Palma de Mallorca.

Lo primero que le salió fue la Dama Blanca, una niña de la curva pero más pudiente, pero pensaba que era demasiado poco y siguió indagando, hasta que encontró algo interesante sobre la mitología catalana: relatos de mujeres que son hadas y viven en el agua. "Es como Pokemons de agua básicamente", ha detallado entre risas.

Estas criaturas del agua podían ser buenas, y te ayudaban con la fertilizacion de la tierra, a cultivar una buganvilla, el entorno o los niños; pero también había hadas malas. En Palma estaba "Namaría Nganxa", que malograba las cosechas, agriaba la leche o llamaba a los vecinos y los hacia ir para nada.

Como estaban en la época de la inquisicion, pensaron en meterla en la carcel de las briujas, pero no funcionó. "Me transformo en una gota y me escapo", ha contado Chus imitando a la malvada hada.

"Fueron a buscarla, y medio subida en un pozo dijo: "Juro que no me cogeréis en vida, juro que desde el infierno cogeré a vuetros hijos y los formaré conmigo en la brujería", se metio en el pozo y no se le volvió a ver.

Después de este episodio, empezaron a ocurrir sucesos extraños: desaparecian niños, escuchaban voces del pozo, atrapaba la gente con una oz... y es una historia que ha ido pasando de generación en generación.

¡Dale al play y no te pierdas este misterioso suceso!