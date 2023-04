Leo Rizzi cuenta cómo surgió la colaboración con Pablo Alborán: "Fue match musical"

Eva Soriano e Iggy Rubín han recibido este viernes en Cuerpos especiales a Leo Rizzi, el artista de TikTok que triunfó como invitado en la final del Benidorm Fest, ha colaborado con Pablo Alborán y acaba de lanzar mi maná, el nuevo adelanto de su próximo EP.

"mi maná simboliza aquel elixir que te hace vivir eternamente, es la definición. Para mí es la paz que encuentro cuando conecto con la peña. Ahora es mi maná", ha dicho sobre las buenas vibraciones del programa.

Leo Rizzi repite en esta canción la frase ¿Por qué te vas?, un claro guiño al mítico tema de Jeannette. "Hay referencia directa. Me encanta", ha confesado el artista, que luce estética setentera pero escucha de todo. "Me gusta la música en general", ha añadido antes de viajar al pasado. "De pequeño mi padre me cantaba tangos y milongas. Es de Uruguay y me cantaba sus movidas. Pero no se escuchaba mucha música en casa, la que me ponía mi hermana. Es siete años mayor que yo y me ponía emo, punk... Yo salí por otro lado pero eso está ahí".

mi maná forma parte del próximo EP de Leo Rizzi, que no tiene fecha de lanzamiento oficial pero su título ya circula por internet.

"No quería decir nada pero se ha filtrado el nombre del disco, no sé quién lo ha dicho y me molesta mucho. Yo tenía todo pensado ir poco a poco... Se ha filtrado, no sé quién", ha contado el cantante que quiere seguir con el plan que tenía inicialmente. "Ahí está, quien quiera que lo vea. Yo me lo reservo".

Leo Rizzi y su canción con Pablo Alborán

Leo Rizzi forma parte del último disco de Pablo Alborán, con quien colabora en la canción 4U.

Sobre esta colaboración también ha hablado con Eva Soriano e Iggy Rubín, a quienes ha contado cómo surgió y cómo fue su relación en el estudio.

"Tenía unos premios y yo se lo entregué. Me dijo que le gustaba mi música y obviamente yo soy fan de su música. Fue un match musical", contó sobre el cantante que había compartido en redes su canción Amapolas.

De esa conversación salió la colaboración que fue toda una sorpresa para Rizzi. "Pablo es muy majo. Me sorprendió lo majo que es. Te olvidas de que es Pablo Alborán cuando estás con Pablo Alborán de lo majo que es", añadió poco antes de despedirse del programa.

Leo Rizzi actúa el jueves 27 en Barcelona y en mayo viaja a México para seguir con sus shows y con la máxima que sigue en todos ellos. Cuando ve a alguien aburrido, "lo quieres hacer reír... lo quieres hacer bailar". "Cuando veo esto, me lo quedo mirando y le canto. Me lo seduzco para que haga algo... Aquí se viene a darlo todo".