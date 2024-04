Lichis: "Las personas nos hemos convertido en empresas y hemos cambiado la comunicación por publicidad"

Lunes, primera hora y Lichis llega al estudio de Cuerpos especiales con las pilas puestas. Sus horarios han cambiado desde que es padre. "Seis de la mañana y ya estoy de pie preparando desayunos", ha dicho a Eva Soriano y Nacho García al arranar la entrevista.

El cantante viene cargado de proyectos. Un disco, un libro, conciertos y un no parar de promos. "No puedo estar sin hacer nada. Además tengo el estudio en casa y, si no estoy tocando la batería, estoy con el piano...Hago cosas todo el día", ha dicho sobre su hiperactividad.

El pasado 29 de febrero el vocalista de La Cabra Mecánica lanzó su disco Óxido, en el que revisita sus discos anteriores de una manera muy personal. "Nos metimos en un estudio a grabar a la antigua, como en los años 50", ha contado el músico. "Llegamos con poca cosa preparada e hicimos el formato que hacemos en directo. Yo toco como si fuera un poco un hombre orquesta. Toco la guitarra y la batería con los pies, al mismo tiempo. Fue, vamos a soltarnos, a tocar canciones, sin cascos, ni nada... Y nos quedamos con las mejores".

El disco incluye la canción inédita Superwoman, en la que canta Me gustaría ver este bodrio de película contigo... "Se trata de hablar un poco de la incomunicación que hay en las parejas, de los puntos en los que enganchas y en los que no. Este momento de voy a ver una película de... ", ha dicho el encante. "Es un poco de esa cosa que tenemos a veces las parejas".

En líneas generales Superwoman es una canción con un significado mucho más potente. "Hablo mucho de este papel en el que nos han colocado a las personas, todos tenemos que ser superperfectos, mostrar una imagen supermaravillosa por redes y, en concreto, con las mujeres esto se ha cebado de una manera especial", ha añadido. "No basta que seas una mujer, tienes que ser una supermujer y los hombres tenemos que ser superhombres, igual hay demasiada presión. Igual tenemos que bajar el nivel y dialogar más".

Al final, Lichis resume que la sociedad actual ha convertido a las personas en empresas "Y hemos cambiado la comunicación por publicidad", dice sobre las imposiciones de las redes sociales.

El disco salió en febrero y en marzo llegó su libro Conversaciones con Lichis, escrito por África Egido y que incluye una extensísima charla del músico con la escritora.

"Pobrecilla. No pago psicólogo desde aquella charla", ha bromeado sobre los intensos días de entrevistas a los que se enfrentaron para darle forma al libro. "Acababa mareado del sonido de mi propia voz".

Lichis define la obra como "un trabajo concienzudo" hecho por "la persona indicada". "África sabe ir a lo humano y la manera en que lo ha tratado ha sido una suerte para mí", ha apuntado sobre la autora, que no ha entrado en asuntos morbosos y ha trabajado en responder las dudas sobre la carrera de Lichis.

El piano, la asignatura pendiente de Lichis

A estas alturas, no reconoce que no tiene grandes sueños por cumplir. Ahora, sin ir más lejos, está haciendo realidad el de poder estudiar música y lo disfruta enormemente. "Como no tengo la presión que he tenido todos estos años de querer llegar a un punto, estudiar es un sueño", apunta

Lo que sí le gustaría es subirse al escenario para tocar el piano mientras lo ilumina un foco. "Tengo mucho respeto al piano, compongo mucho al piano y cuando lo toco en directo me equivoco muchísimo", dice Lichis, que para cumplir este sueño tiene un plan B. Si llega el momento de la jubilación y aún no ha cumplido el sueño... "Lo hago con un piano falso".

Por no quedarle sueños, no le queda ni el del reguetón. Lichis compuso una canción para una película y lo hizo con ayuda de su hija, que le puso música de Bad Bunny. "Me lo pasé genial".