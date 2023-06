Marlena: "Cuando escribí 'El último Baile' era una llamada a mi ex y ahora es un 'no vuelvas, tóxica'"

Recién salidito del horno. Marlena acaba de estrenar El último baile, un tema perfecto para la nostalgia amorosa y para cerrar bares llorando y bailando. "Era una llamada a mi ex... 14 de febrero, una botellita de vino en casa... Era un 'vuelve por favor' y ahora ya no. Ahora no vuelvas, tóxica", dice Ana.

Ana y Carolina se consideran un pelín viejóvenes y por eso se han obligado a hacer "tiktokable" la canción. Tenían un par de propuestas y lo hicieron lo mejor que pudieron: "Era un lo que pides vs. lo que te llega".

"La compuse el 14 de febrero, dándole un sonido más electrónico. El álbum fue un cierre de etapa y ahora estamos con un nuevo sonido", explican las chicas, que reconocen que están introduciéndose en mundo de los sintetizadores y las cosas nuevas. "Nos cambiaríamos también el color del pelo pero no nos atrevemos", bromean.

Su disco de llama 1000 primeras veces y recopila todos los temas que han estado sonando desde que se dieron a conocer. "Se quedaron muchas canciones fuera", explican antes de desvelar que muchas de las inéditas las comparten con sus amigas más íntimas. "Les gustan y nos piden que las saquemos", dicen.

"A veces haces un tema y quieres que salga ya, la semana que viene, pero no. Y cuando va a salir ya no te sientes conectada con ella", dice Ana, que es un pelín impaciente con esto de los estrenos.

Con Despistaos, La Pegatina, Nil Moliner... Este último año han cantado con un montón de artistas. "Hay cada pieza...", dicen recordando aquellas sesiones antes de rememorar: "La Pegatina son nueve y montaron un pollo en el estudio...".