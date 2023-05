Miquel Montoro enseña a Eva Soriano e Iggy Rubín a comer sobrasada con naranja y miel de manera tradicional en Palma

Miquel Montoro es todo un líder agropecuario.

Se hizo conocido hace unos años por el vídeo viral en el que confesaba su devoción con los "pelotes", pero no ha dejado de crear contenido y mostrar su día a día en el campo. Esta misma semana ha contado que quiere reparar un tractor verde que tiene que ya está muy viejete. "El motor de arranque, que no va", dice antes de comentar que la temporada en Mallorca no está muy allá por la sequía.

Pero justo cuando Soriano ha aterrizado en la isla se ha puesto a llover. Es su superpoder. Se va Ibiza y llueve. Se va a Maldivas y llueve. "Tienes que venir más y quedarte, yo te preparo una cama en casa y así conoces también a mis cerdas", le propone Montoro. "Las cerdas tienen nombre de persona, una se llama Antonia y la otra Margalida", cuenta el jovenzuelo antes de confesar que Antonia es su favorita. "La otra si se enfada tiene carácter fuerte", explica.

Montoro ha venido a ilustrarnos en el noble arte de comer sobrasada de manera correcta, tradicional, como se hace en Mallorca de toda la vida: "La sobradada la acompañas con fruta y es espectacular. Con naranja mucho mejor que mandarinas". La han probado en riguroso directo y además poniéndole un chorrito de miel por encima.

No ha cumplido la mayoría de edad y ya ha escrito un libro. Se titula Miquel Montoro: mis aventuras en el campo y en él da consejos e instrucciones para que los urbanitas conozcan su mundo. "Yo lo que quiero es ser herrero de mayor. Hoy en día, en el campo, hay un problema. No se puede vivir de él", desvela.

Eva e Iggy no solo han comido sobradada en Palma. Los oyentes les han llevado un par de ensaimadas que han endulzado la mañana al equipo. Nuestros cuerpis, los mejores sin duda alguna.

Cuerpos Especiales ha viajado a las Baleares para un programa especial patrocinado por Fundación Turismo Palma 365 desde el Auditorium de Palma.