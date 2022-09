La canción viral de Roberto Leal y Eva Soriano sobre su viaje a Maldivas en 'Cuerpos Especiales'

Vuelve el cachondeo al morning de Europa FM.

Eva Soriano e Iggy Rubín levantan la persiana de la nueva temporada de Cuerpos Especiales con un primer invitado de categoría, Roberto Leal, que ya ha pasado por el estudio en dos ocasiones.

Sin embargo, esta vez no ha querido venir con las manos vacías: Roberto Leal se ha traído de casa una versión del tema de Aitana y Zzoilo 'Mon Amour' pero con una letra muy particular. Sí, la ha escrito él. ¿Querrá formar parte del equipo de guion? Ellos fueron los responsables del exitazo de 'Anticuerpos'.

Unas vacaciones en Maldivas muy diferentes: Roberto con sol y Eva con lluvia

Como si de un grandísimo compositor se tratase, el presentador se ha currado una parodia musical sobre sus vacaciones en Maldivas, un destino que también eligió Eva Soriano para sus días de descanso. ¿La diferencia? Que mientras Leal disfrutó del sol y el buen tiempo, Eva tuvo que resguardarse de la lluvia.

"A mí siempre me hizo buen tiempo, tuve más calor que en un desierto, mira EVA yo te juro que es SIERTO", canta Roberto Leal antes de las lamentaciones de Eva: "estuve siete días evitando mojarme, en vez de una toalla pa' en la playa secarme".

En las redes sociales ya descubrimos que su viaje a las paradisíacas islas no se había desarrollado de la misma manera. Y eso que no lo hicieron en fechas muy separadas. Fue a mediados de agosto. Cuando a Eva le tocaba volver a casa Roberto aterrizaba en el archipiélago... Y con él, llegó el sol que no pudo iluminar a Eva.

Letra de 'Maldivas Je t' aime'

ROBERTO:

Maldivas, je t’aime…

Son las 10 de la mañana y me da igual,

voy a salir a dar una vuelta sé que no se va a nublar

Porque yo he estado en Maldivas, en Maldivas de verdad

y no en las que ha estado ESTA

De verdad que no me AFESTA,

a mí siempre me hizo buen tiempo,

tuve más calor que en un desierto,

mira EVA yo te juro que es SIERTO

EVA:

Yo no pude salir,

me he pegado una semana tomando BISOLGRIP,

he pasado allí más frío que viviendo en Berlín,

¿me ha llovido? SÍ,

¿me ha hecho viento? SÍ

DUO:

Y es que me llovió tanto,

que en vez de un paseo en barco,

se me puso cara tonta,

porque me he hartao de charcos…

ROBERTO:

Y tú te estabas resfriando

y yo en mi isla, bajo el sol vacilando,

si quieres te lo digo en PORTUGUÉS…

DUO:

Obrigada hasta los pies…

EVA:

Yo creía que Maldivas era pa relajarme

y estuve siete días evitando mojarme,

en vez de una toalla pa en la playa secarme

yo llevaba una manta

para no destemplarme

ROBERTO:

Yo tengo una teoría que estoy dando por buena,

tú no fuiste a Maldivas, tú fuiste a Grazalema,

y ahora aquí delante quisiera confesarte,

que a mí también me ha llovío pero solo una tarde…

EVA:

Ay Roberto Leal,

te pienso denunciar,

yo he visto tu instagram

y ni lluvia ni ná,

DÍMELO POR FAVOR, PORQUE SIEMPRE HABÍA SOL…

ROBERTO:

Es verdad, me llovió… pero luego escampó…

DUO:

Y es que me llovió tanto,

que en vez de un paseo en barco,

se me puso cara tonta,

porque me he hartao de charcos…

Y si alguien se lo está pensando,

ir a Maldivas en agosto ve rezando,

echa bikini y chubasquero pa unos cuantos,

crema de sol y FRENADOL pa ir empezando…

Eso sí también, las playas muy bien, el turquesa bien, la arena fetén, yo no lo viví, pero sé que sí, que esto lo hay allí. MIRA NO LO SÉ… UN VIAJE INCREÍBLE… UN VIAJE INCREÍBLE…

Roberto y Eva, ja!