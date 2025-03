Nadia de Santiago y Álvaro Mel describen su nueva serie: "Es como los Bridgerton, pero más canalla"

En Cuerpos especiales se tiene auténtica devoción por las series de época y no podían dejar escapar la oportunidad de entrevistar a Nadia de Santiago y Álvaro Mel, los protagonistas de la nueva serie de Netflix Manual para señoritas, que narra la historia de una carabina de 1880, que busca el mejor candidato para convertirse en esposo de las hijas de su contratante, y el perfil poco adecuado de uno de estos aspirantes.

A pesar de que los intérpretes se han confesado "intranquilos" de cara a la acogida, han destacado que se trata de una serie "muy diferente en tono y estructura y está narrada de una forma que creo que no se ha hecho" en este tipo de ficciones. "Se rompe la cuarta pared, hay cartelas, hay objetos animados", han enumerado para contar algunos de los detalles que la diferencian de otras producciones.

Para quienes no estén familiarizados con el rol de una carabina, Nadia de Santiago ha explicado que se trata de una especie de celestina, con la diferencia de que una celestina no juzga a los candidatos mientras que una carabina sí. "Pasaba a ser parte de tu familia y cuando casaba a las hijas, se quedaba sin trabajo y sin casa. Y creo que no recibían sueldo", han explicado acerca de la profesión de Paula, su personaje. En cuanto a Sebastián, el papel que interpreta Álvaro Mel, se trata de una suerte de "antigalán" porque "se sale del perfil encorsetado del señorito de la época".

Una combinación por la que han afirmado que Manual para señoritas se podría comparar con "los Bridgerton, pero más canalla". "Aquí hay lío... Hay más tramas y triángulos amorosos y no amorosos", han explicado, añadiendo que haber rodado la serie en clave de comedia "ha sido peculiar" al no haber demasiado precedentes en este sentido.

También han recordado que, como no podía ser de otra forma, ante la belleza de los escenarios y sets en los que rodaban, Nadia de Santiago se ha llevado una de las preciosas "vajillas" con las que han trabajado y Álvaro Mel, por su parte, "las plumas y la libreta" que utilizaba su personaje, eso sí, todo por los medios adecuados, han puntualizado entre risas.