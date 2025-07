Santi Millán recuerda su intento de gran robo en la adolescencia: "Nos amenazaron con llamar a la Policía"

El actor, cómico y presentador Santi Millán lleva más de 30 años en la primera línea de la interpretación y se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Los tipos malos 2, la nueva entrega de la comedia de animación en la que un grupo de ladrones planea un robo.

"He fantaseado con el robo e incluso he cometido alguno, piensa que todos hemos tenido una adolescencia y la mía era en los 80", ha recordado el catalán acerca de estos menesteres. "Fuimos a robar el disco de Thriller, de Michael Jackson, y nos pillaron. Nos amenazaron con llamar a la Policía".

Una anécdota que le ha dado pie a mostrar su empatía con el Sr. Tiburón, su personaje en la película. "Tiene un punto naif e infantil con el que me identifico mucho. Seríamos amigos", ha explicado, añadiendo que se ha percatado que estos ladrones "son tipos malos pero incluso la mala gente tiene código ético. Son malos relativamente".

También ha habido tiempo de repasar aspectos como su afición al deporte, la poca gracia que le hace disfrazarse "incluso en Carnavales" o su próximo proyecto teatral, Glorious. "Estamos haciendo pruebas de guión, para ver quién sabe leer, y de momento no me han echado", ha comentado entre risas sobre la obra de teatro que dirige Paco Mir, ex de Tricicle.

Además, ha recordado que ha "hecho alguna cosilla" en cuanto a dirección teatral, pero que descarta pasarse al cine en este aspecto. "No se me da bien lo de tomar decisiones y en dirección tienes que estar constantemente tomando decisiones".