Dj Nano recuerda dónde fue su peor pinchada: "Les faltaba tirarme vasos"

El número 1 de la música dance, una leyenda viva de las salas más icónicas del país.

Dj Nano lleva 30 años pinchando en los clubs más conocidos y más selectos de España, pero también en algún "tugurio". Hay uno en concreto que siempre se le viene a la cabeza.

"Recuerdo un sitio en Los Yébenes, en La Mancha, que se llamaba El Sótano, y era literalmente un sótano. Era un edificio que estaba en construcción y no había ninguna medida de seguridad. Igual cabían 100 personas de manera ordenada y allí había 500", rememora. "Era algo muy habitual por aquel entonces", añade.

Este 2 de diciembre estará a IFEMA (Madrid) con su mítica fiesta Oro Viejo, un clásico donde los haya en el que la música de los 90 se vuelve protagonista. El año pasado no le valió con 25.000 personas, cifra que pretende superar. "Fue una pasada, sí, 25.000 personas en dos fechas, pero este año lo hacemos en un sitio más grande y una sola fecha", cuenta.

Regreso a las navidades de 1994 es el eslogan con el que promociona este "capítulo del cuento". "Ese año yo no pinchaba, estaba empezando, y fue un año de muchos cambios en Madrid. Nacieron discotecas que luego fueron míticas, cambios en los Disc-jokey... Fue un año que marcó una iconografía que luego se ha quedado en la cultura de la música electrónica. Hablo de las prendas de vestir, las motos, los scooter...", asegura.

No pide que se cumpla un dress code en sus fiestas, pero reconoce que la gente se lo curra mucho. Marta Sánchez es una de las invitadas al show de este fin de semana, pero habrá muchas más sorpresas. "Hay una cosa espectacular, es lo más inesperado... No tiene nada que ver con la electrónica, he hecho una canción de ellos que saldrá próximamente", dice sobre una misteriosa formación que le acompañará este Oro Viejo.

Se enamoró del tema La Voz del Presidente, de Viva Suecia, y por eso se animó a remezclarla. "La he escuchado muchísimo y rápidamente me la imaginé. Les escribí por Instagram, nos llevamos muy bien e hicimos la colaboración. Creo que le entra muy bien al bombo a negras esta canción, un poquito de dance", asegura.

Otra de sus uniones musicales más recientes ha sido con Malú, para su nuevo disco. "Antes era impensable juntarse con artistas tan potentes, y no solo estar como remezcla, sino como autor original", considera. "Ella es maravillosa".

Se reconoce como un tío de ilusiones y le encantaría trabajar con Dani Martín u Hombres G. "En enero sale una cosa con parte de los Hombres G y se cumple ese sueño", adelanta en exclusiva para Cuerpos especiales.

Miami, Nueva York, Dubai, Tokio... Ha pinchado en todo tipo de lugares, pero recuerda muy bien su público más difícil. Fue en Manila (Filipinas). "Les faltaba tirarme vasos. Notaba que molestaba. No me hacían ni puto caso y llevé la misma música que se pinchaba en el local, era EDM súper fuerte, y creo que me tenían manía sin saber quién era. Pinché una hora y media y ni una sonrisa, ni un bailecito", confiesa.

