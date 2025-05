Nil Moliner desvela el significado del título de su nuevo álbum: "En un concierto, me siento un nexo entre mis canciones y mis fans"

El cantante Nil Moliner ha vuelto a Cuerpos especiales para presentar Tu cuerpo en braille, el primer single adelanto del que será su próximo disco, Nexo 04.

La canción, lanzada el pasado viernes 9 de mayo, "habla de una relación tóxica", como ha indicado su autor. "Estábamos en el Pirineo con mis productores y me vino el nombre. Lo podías hasta visualizar", ha recordado acerca de un título tan gráfico que, además, ha servido como alivio para el cantante. "Me ha servido para desintoxicarme, no habla de una relación en concreto, ya que todos hemos tenido una relación tóxica".

Nil Moliner ha explicado que con esta canción "llega una nueva era". "Venimos de mucho color, pero ahora es otra paleta. El modelo sigue igual, pero el vestido cambia", ha puesto como ejemplo, afirmando que se trata de "un nuevo camino que empieza y Tu cuerpo en braille es el primer paso".

En cuanto al título, el catalán ha desvelado que para él, el nexo es "ese camino que hay entre una canción y una emoción". "Yo me siento un nexo cuando estoy en un concierto entre mis canciones y mis fans", ha sintetizado.

Además, ha recordado el difícil momento que vivieron durante el rodaje del videoclip, cuando se quedaron "40 minutos atrapados en el ascensor", o la cámara oculta que grabaron como promoción del disco, en la que la gente pensaba "¿Y este tío?".

De cara a final de año, Nil Moliner tiene la mente puesta en los grandes conciertos de fin de gira que le esperan en el Movistar Arena, Navarra Arena y el Palau Sant Jordi, un escenario muy especial donde, como ha recordado, comenzó su actual gira "hace dos años" y tiene la oportunidad de finalizarla en el mismo espacio.