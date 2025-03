Nil Moliner se sube al trend de 'Anxiety', el tema de Doechii que está por todas partes

En ningún caso hay que subestimar el empuje de las redes sociales.

Los usuarios tienen el poder tanto de cancelar a un artista como la habilidad para revitalizar una canción hasta el éxito absoluto. Eso es precisamente lo que ha pasado con Anxiety, el tema que Doechii grabó hace cuatro años a partir de un sample de Somebody That I Used To Know para una "sesión de aquelarre" desde su cuarto. En 2020 pasó desapercibida, luego hizo una sesión de estudio con el rapero Sleepy Hallow y ahora, dada la difusión en la red, la rapera la ha regrabado en solitario para llenar las plataformas con su versión en solitario.

Con este contexto, basta darse un paseo por TikTok e Instagram para toparse, cada dos por tres, con contenido que lleve Anxiety como banda sonora. El último que se ha unido a este trend es Nil Moliner, que ha replicado el baile que más se extiende por redes con los miembros de su banda. ¿La coordinación? Un 10 de 10.

El artista catalán vuelve este fin de semana a los escenarios con una actuación en el festival Polar Sound tras unas semanas de descanso. A finales de año se lanzaba en Movistar + el documental 12.500 Pasos, que retrata la preparación del concierto más importante de su carrera, el del Palau Sant Jordi de Barcelona del pasado 20 de abril.

Will Smith recrea una icónica escena de 'El Príncipe de Bel Air'

La bola de nieve se hizo gigante cuando Will Smith volvió a encontrarse con Tatyana Ali 35 años después.

La actriz, que interpretaba a su prima Ashley Banks en El Príncipe del Bel Air, se unió al trend para replicar una icónica escena de la serie de Antena 3 y la nostalgia pegó fuerte a los 123 millones de usuarios que han visto el clip. La propia Doechii aparece en escena unos segundos después, y el trío se volvió sencillamente infalible.

Deslizando por las aplicaciones favoritas de los millenials, el tema se extiende. Pablo Motos y Ana Peleteiro se unieron al challenge cuando la campeona aterrizó en El Hormiguero a principios de esta semana. Marc Márquez tampoco se ha quedado quieto y, vestido con la equipación y entre bastidores del circuito, se ha dejado llevar por el ritmo del hit.