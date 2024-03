Niño Paco desvela el secreto para aprobar los exámenes: "Dile a tu profe que has secuestrado a su perro"

Se ha colado en la maleta del equipo y no nos ha quedado más remedio que darle voz para ayudar al público de Salamanca en una nueva edición del PaConsultorio.

No cabía un alfiler en el salón de actos Adolfo Suárez del edificio FES de la Universidad de Salamanca, donde una niña ha expresado el disgusto que tiene con su madre: "Quiero apuntarme a fútbol, pero siempre dice 'ya veremos".

Esta negativa ha obligado a Niño Paco a intervenir y charlar directamente con la progenitora, que se justificaba: "Es que con los tres niños no tengo tiempo". Rápido y audaz, Niño Paco le ha ofrecido una solución: apuntarlos a los tres a fútbol. Ellos, presentes en la sala, no han mostrado mucho entusiasmo con la idea, pero tampoco se han negado. Problema solucionado.

La siguiente consulta ha venido de la mano de un pequeño que no sabe qué hacer para aprobar los exámenes. Estudiar no se le da muy bien y está buscando alternativas. "Cómprate una navaja", recomienda Paco, que opta por un camino un tanto más oscuro para ayudarle a conseguir tus objetivos. "La navaja del dialecto", aclara antes de abogar por el diálogo.

"Tú tienes que intentar empatizar con tu profesora. Decirle, por ejemplo, 'señorita, hago todo lo que puedo, le estoy poniendo muchísimas ganas, he secuestrado a su perro". Un mini delito con el que espera que tome conciencia y le responda: "Te mereces, no un 10, no un 5, si no estudias tampoco te voy a poner un excelente".

