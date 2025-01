Niño Paco domina el inglés: "My favourite color is black because is the color of my soul"

Minerva y Mereia, dos pequeñas oyentes de Cuerpos especiales, han preguntado a Niño Paco si sabe hablar en inglés.

"Yes, of course", ha respondido el benjamín del programa, porque "it's important to talk in the language of the people". Además, ha demostrado sus habilidades explicando, por ejemplo, cuál es su color favorito: "My favourite color is black because is the color of my soul".

Sin embargo, inmediatamente después se ha roto ante los oyentes porque su madre lo ha dejado con Juancho, el novio al que Paco tanto quería. "Le ha dicho que no está preaprado para esos niveles de intimidad", ha explicado.

"No le quiero recordar porque me recuerda las carencias que tengo", ha indicado ante la idea de volver con su padre a ver la F1.

