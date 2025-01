Niño Paco cambia su habitual Navidad como paje real por la 'rave' de Ciudad Real

Niño Paco, el pequeño más revoltoso de Cuerpos especiales, ha pasado unas malas vacaciones navideñas y no ha podido evitar comentarlo a los oyentes.

"Estoy mal, porque he tenido unas vacaciones muy movidas", ha indicado el benjamín, recordando que le han echado de su tradicional oficio como paje real. Un varapalo con el que no quiso satisfacerse cambiando de bando y convertirse en un elfo porque él es "made in Spain".

Así que, ni corto ni perezoso, Niño Paco se fue "a la rave de Ciudad Real a cobrar entradas", una actividad que asegura que le trajo beneficios porque quienes se acercaban tampoco hacían muchas preguntas.

Como último mensaje, ha querido responder a la pregunta de la joven Julia, una oyente de cinco años, explotando contra los elfos prenavideños.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.