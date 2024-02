Niño Paco responde a un oyente de seis años que pregunta por qué vamos cinco días al cole y descansamos solo dos

No se pierde una excursión. Cada vez que el equipo de Cuerpos especiales sale a grabar un programa especial con público, Niño Paco se sube al carro para conocer en persona a los oyentes del morning de Europa FM.

Esta semana se ha venido a La Bañeza, en León, para unirse al programa especial organizado en el Teatro Municipal con el patrocinio del Ayuntamiento de La Bañeza y Patatas Hijolusa. Allí se ha montado su PaConsultorio y ha respondido a las preguntas de los oyentes más jóvenes del programa.

Ángela, de 10 años, quiso saber por qué optó por disfrazarse de bombero y Martín, de seis, le hizo una pregunta más social y se interesó por quién decide que descansemos solo dos días a la semana.

El disfraz de bombero del Niño Paco

Por qué vas disfrazado de bombero, le preguntó Ángela, y Paco le contó que siente muy fuerte.

"Me gusta mucho hacer como una pequeña metáfora de la vida, porque yo soy un muñeco muy ardiente", le dijo Paco, que se pone de bombero para apagar sus propios fuegos. "Me pongo este traje para frenar lo caliente que estoy por dentro, lo fuerte que yo siento", le apuntó, evitando mencionar que quemó dos veces su casa.

¿Por qué solo descansamos dos días a la semana?

Martín fue más allá con su pregunta y quiso saber por qué tenemos que ir cinco días al cole y solo dos de descanso. ¿Quién ha marcado eso?, quiso saber el joven oyente, que se llevó una ovación del público.

Paco no se anduvo con rodeos y le dijo que es cosa de los padres. "No te soportan", apuntó en el PaConsultorio: "Es un convenido de los padres que no quieren tenernos en casa. Lo que hacen es que dan sus votos al partido político X para que perpetúe esa norma". ¿El consejo de Paco? ¡Novillos!

"Te recomiendo que de cinco días de colegio, por lo menos uno le digas a tu madre 'qué malito estoy, me ha dado fiebre' y cojas el termómetro, lo pones en la bombilla de la habitación y a momir", le dijo a lo que Martín reaccionó con risas y demostrando que sabe hacer de enfermo a la perfección.

El Niño Paco no pudo recibir más consultas pero sí aprovechó la presencia de los padres de Alba Cordero para confesarles su amor por su hija... ¡Esta relación va viento en popa!