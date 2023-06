La Pili: "Le cogí manía a 'Cómeme el Donut' porque se desvirtuó el mensaje pero lo usé para aprender a hacer música"

La Pili es también "La Piligrosa", el curiosísimo nombre que ha elegido para su nuevo disco, que salió a la venta -también curiosamente- el día de su cumpleaños.

"La primera vez que usé el nombre fue cuando dije "soy piligrosa, belluda como osa"". A parte de ser un álbum musical es un cuento, así que lo saqué en el día de mi cumpleaños porque yo soy así, soy Piscis, todos mis cumples son un drama", explica.

La artista reconoce que este es el cuento que le gustaría haber escuchado de pequeña. Su abuela le contaba muchos de pequeña y su madre también. "El formato físico del álbum es un cuento y todas las ilustraciones tienen un QR para escanear, con los interludios escritos, las canciones y mucho más", dice sobre todos los secretos que esconde el disco.

La Pili lleva el activismo en las venas. Su estilo también es una reivindicación personal. "Que las mujeres gordas vayan con las mallas apretadas o las medias rotas es algo que vemos ahora aquí, en Santo Domingo es algo normal. En Ciudad Real todavía me paran las señoras para decirme que soy una ordinaria. Desde que era pequeña me decían 'tú no puedes llevar leggins, tú una túnica", dice, bromeando. "El viajar te abre mucho la mente y en esto más todavía", asegura.

El mundo de La Pili está todavía emergiendo en nuestro país y ella es una de las grandes representantes. Se ha rodeado de un grupo de confianza para poder poner en marcha su propuesta. "La música que yo hago tiene que ver con el afrobeat, el afrohouse o el kuduro, aquí no se conoce, así que he conformado mi equipo con La Lima, La Merche, La Nerea, La Galinda...", cuenta.

El petardazo lo pegó cuando se presentó a un conocido programa de televisión y se hizo viral prácticamente al instante. Cantó Cómeme el Donut con Jirafa Rey y lo más llamativo es que en ese momento todavía no tenía en mente crear música. Fue algo que surgió a posteriori.

"Yo no me planteaba hacer música en ese momento, hacíamos arte conceptual, performance... Y dentro dentro de toda esta cultura del dancehall hay una parte que habla de no hacer sexo oral a la mujer, algo de lo que yo estoy muy en contra. Me di cuenta de que las letras que no entendía de pequeña hablaban de eso y hacíamos perfomance hablando de eso en un entorno muy pequeño. El tema lo hicimos un año antes de que saliese el programa", cuenta antes de reconoce que la viralidad tuvo tanto buenas consecuencias como malas".

"Le he cogido manía porque cuando algo se hace tan masivo se desvirtúa el mensaje. Aun así, lo utilicé para aprender a hacer música y gracias a eso he podido hacer Piligrosa", dice.

El disco La Piligrosa está disponible en todas las plataformas.