La playlist de Chica Sobresalto para gastarte todo el sueldo del mes

Black Friday, Navidad... El capitalismo nos dice: sal y compra, sal y gasta. Y Chica Sobresalto ha tenido una idea. He aquí la playlist que se combina a la perfección con el sonido que hace tu tarjeta al pasarla por el datáfono.

Aprovechando la petición de los comercios en esta intensa época del año (protagonizada por Black Friday, Navidad), nuestra Chica Sobresalto tiene una petición, un favor que pide a cambio de la promesa de seguir gastando el dinero en las cosas que nos intentan vender. "Si estas empresas que tienen mucho dinero y, por lo tanto, mucho poder, consiguieran que nos bajaran los precios de los alquileres, podríamos gastarnos ese dinero en comprar cosas". Todos ganamos.

Y además, para hacerlo, qué mejor que hacerlo con la mejor banda sonora posible. Aquí la nueva playlist:

"Yo compro mucho cuando tengo la regla porque me da la bajona y pienso que comprando más cosas, voy a estar más feliz", anuncia Maialen. La canción en sí no habla de comprar. "Pero yo quería hablar de la regla". Habla del "típico tío que se supone que te trata mal porque su padre no iba a los partidos de fútbol para verlo y tiene excusa para toda la vida". Escuchen.

Madonna - Vogue

"Cuando pienso en moda, pienso en El Diablo viste de Prada, y pensando en esto he llegado a Vogue, de Madonna". Un clasicazo. Y... "Hablando de Vogue: ¿por qué a mí nadie me ha llamado para ver qué tengo en el bolso?

José María Alfaya - Canción para animar al habitante de las grandes superficies

Es el resultado de buscar "canción grandes superficies". Parece que el primero en aparecer es José María Alfaya, que habla sobre el consumismo en esta canción. "Es muy chula, creo que la voy a versionar", ha adelantado Chica Sobresalto.

Mon Laferte - Supermercado

Lost in the supermarket - The Clash

Melodía ideal para cuando, siendo un niño, ibas al supermercado con tu adulto de compañía y, tras entretenerte con algunas galletas, volvías a abrazar la pierna de tu madre/padre/tutor legal, pero por arte de magia esa persona resultaba ser otra completamente distinta y desconocida. ¿Quién se ha llevado a mi adulto?

