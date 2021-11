¡La playlist del trabajador! seis canciones de Jota Music para dedicar a tu jefe

Te interesa La Playlist de Jota Music

Sobrellevar a un jefe difícil representa un gran desafío, y más si estamos en una cena de empresa. A petición de un oyente de Salamanca, el dj residente de Cuerpos especiales acude al rescate.

"Soy, de. Me gustaría pedirle aunapara que me de ánimos con la cena de Navidad de empresa. Ya van dos años seguidos que me sientan al lado del jefe y me temo que este va a ser el tercero. Espero que la vuestra os salga un poquito mejor. ¡Gracias! Un saludo".

Al principio, todo parece en orden en tu puesto de trabajo. Hasta tienes el privilegio de escuchar tu propia música con tus auriculares sin que nadie te moleste. Pero según avanzan las semanas, tu jefe va cogiendo confianza y empieza a mostrar su verdadero ser: una persona poderosa que intenta siempre ser la más moderna. Si la situación es insostenible en la oficina ¡no nos queremos ni imaginar cómo será en una cena de Navidad!

No hay música relajante que calme una mente tan taladrada como la tuya. Por eso, Jota Music te pone seis canciones con mucho ritmo para calmar al ser maligno que hay en ti y que desea con todas sus fuerzas acabar con el jefe.

Te mandamos mucho ánimo con la cena de empresa. A ver si estos temazos aumentan tus ganas. ¡Vamos allá!

'Party Rock Anthem', de LMFAO

'Story Of My Life', de One Direction

'Hawai', de Maluma

'Tú Me Dejaste de Querer', de C Tangana, La Húngara y el Niño de Elche

'Break My Heart', de Dua Lipa

'Survivor', de Destiny's Child

