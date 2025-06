Eva Soriano responde al "mucha fiesta arruga la cara": "Parece que las chavalas más mayores no podemos salir"

Eva Soriano ha entrado en "modo festivo alegre" porque "llega el verano y llegan las salidas". "Me voy a la calle y me voy a tomar un cubata", explica la presentadora de Cuerpos especiales que, ante esta actitud vital, ha recibido mensajes que critican su rutina asegurando que "mucha fiesta arruga la cara"

"Si pasarlo bien significa que me salgan arrugas en la cara, prefiero ser un shar pei", ha gritado a una nube en Cuerpos especiales porque esos comentarios siempre van dirigidos hacia las mujeres. "¿Sabes lo que se me arruga a mí con esos comentarios? Tengo el putús que no soporta un comentarios más así", ha indicado.

"Chicos, no queréis que nos cuidemos, queréis que nos emabalsamemos. Que mira que soy una faraona, pero no quiero estar en un sarcófago", ha explicado que "no puede una ni dormir tranquila" tras un vídeo viral que anima a dormir con la cara hacia arriba como " el Conde Drácula".

"¿Sabes lo que arruga la cara? Madrugar", ha espetado, asegurando que "la gente no quiere que nos divirtamos". "Parece que las chavalas que somos más mayores no podemos salir a pasarlo bien; chicas, hay que seguir saliendo y seguir envejeciendo".