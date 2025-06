"No puedo más": Eva Soriano clama contra las obras de su edificio

Existen determinados aspectos de la urbanidad a los que todos deben enfrentarse y Eva Soriano está padeciendo uno de los más molestos: las obras de su edificio.

"Desde hace unos meses estoy inmersa en las obras de mi edificio, ya no puedo más", ha gritado a una nube en Cuerpos especiales, asegurando que la "la banda sonora de mi casa" es el mismo que el viral de Juan Cuesta llevando la orquesta de las obras de casa en Aquí no hay quien viva.

"Llevo meses sin saber que es una siesta o un rellano limpio", ha explicado, asegurando que "tengo tanto polvo en mi casa que parece la mansión de Playboy".

Una circunstancia que ha obligado a que haga "montón de planes para no llegar a mi casa". "He escuchado herramientas que no se ni para qué sirven; no hay tanto tabique para tirar", asegura la cómica, cuyo deseo es que "al menos, se instale allí un buenorro, que compense un poco y monte una fiesta para los vecinos".